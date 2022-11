Κοινωνία

Γυναικοκτονία στην Φολέγανδρο: Οργή των γονιών της Γαρυφαλλιάς για τον δράστη (εικόνες)

Εξοργισμένοι και καταρρακωμένοι οι γονείς της Γαρυφαλλιάς Ψαράκου στη θέα του καθ’ομολογίαν δολοφόνου της. Στο πλευρό τους η Ιωάννα Παλαιοσπύρου.

Συνεχίστηκε η δίκη για τη γυναικοκτονία της Γαρυφαλιάς Ψαράκου, στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Σύρου.

Ο 30χρονος σύντροφός της, ο οποίος έχει ομολογήσει τη γυναικοκτονία, στη Φολέγανδρο, όπου έκαναν διακοπές το 2020, μεταφέρθηκε στα δικαστήρια κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Ο καθ’ομολογίαν δολοφόνος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς σύμφωνα με το βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου Νάξου και την πρόταση της εισαγγελίας, είχε πλήρη επίγνωση των πράξεων του.

Έξω από το δικαστήριο η οικογένειά του σύσσωμη του συμπαραστάθηκε, γεγονός που προκάλεσε την οργή στην οικογένεια του θύματός του, της Γαρυφαλλιάς.

Οι συγγενείς και οι φίλοι της νεαρής που δολοφονήθηκε στη Φολέγανδρο, γέμισαν ασφυκτικά τη δικαστική αίθουσα, ενώ στο πλευρό τους βρέθηκε δηλώνοντας τη συμπαράστασή της και η Ιωάννα Παλαιοσπύρου.

Η σημερινή ακροαματική διαδικασία περιελάβανε καταθέσεις μαρτύρων όπως η μητέρα και ο πατέρας της αδικοχαμένης Γαρυφαλλιάς, τα τρία παιδιά και ο ιατροδικαστής κ. Ηλίας Μπογιόκας.

Πλην του Ιατροδικαστή, ο οποίος εξήγησε σύμφωνα με τον ίδιο και τις διαπιστώσεις του, το πώς πιθανότητα έγινε η αποτρόπαια πράξη, στάθηκαν στη σχέση του κατηγορούμενου και της Γαρυφαλλιάς και το αν είχαν διαπιστώσει περίεργη στάση στη σχέση τους.

Επίσης ειπώθηκε από τη μικρή αδελφή ότι η Γαρυφαλλιά είχε υποψίες ότι ο κατηγορούμενος την παρακολουθούσε και την είχε ρωτήσει αν γίνεται να παρακολουθείτε κάποιος μπαίνοντας σε κοινό Wi-fi.

H δίκη ξεκίνησε κανονικά με τις καταθέσεις της πρώτης ημέρας. Μάλιστα προς το τέλος υπήρξε ένταση όταν μετά από μια τοποθέτηση του συνηγόρου του κατηγορουμένου, ο μεγάλος αδερφός της Γαρυφαλιάς αντέδρασε και προσπάθησε να κινηθεί προς το μέρος του, αλλά τον απομάκρυναν οι αστυνομικοί. Μάλιστα, το δικαστήριο ενημέρωσε τον αδερφό του θύματος ότι θα πρέπει να παραμείνει εκτός της δικαστικής αίθουσας και δε θα παρακολουθεί την ακροαματική διαδικασία, μέχρι νεοτέρας.

Η δίκη αναμένεται να συνεχιστεί την προσεχή Δευτέρα 21 Νοεμβρίου.

Φρούριο το δικαστήριο

Σημειώνεται ότι έχει στηθεί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, τόσο για τη μεταφορά του δράστη, όσο και για την εξέλιξη της δίκης. Μάλιστα, έχουν μεταβεί στην Σύρο δυνάμεις της αστυνομίας και από άλλες περιοχές για να συνδράμουν για την ομαλή διεξαγωγής της δίκης. Ο συνήγορος της οικογένειας, Αλέξης Κούγιας, είπε ότι στις 900 και πλέον υποθέσεις ανθρωποκτονίας που έχει αναλάβει σε όλη του την καριέρα ως ποινικολόγος, πρώτη φορά αντικρίζει τόσο μεγάλη αστυνομική δύναμη, αποδίδοντας τα εύσημα στην αστυνομία για την ασφάλεια που παρέχει.

Αξίζει να τονιστεί ότι εντός της αίθουσας υπήρχαν περισσότεροι από 20 αστυνομικοί ενώ περιμετρικά της πλατείας Μιαούλη υπήρχε μία διμοιρία των ΜΑΤ.

