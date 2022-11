Τεχνολογία - Επιστήμη

Απολίθωμα γιγάντιας θαλάσσιας χελώνας βρέθηκε στην Ισπανία (εικόνες)

Από τους παλαιοντολόγους, το απολίθωμα θεωρείται ως αποδεικτικό της ανακάλυψης άγνωστου μέχρι σήμερα είδους θαλάσσιας χελώνας, του μεγαλύτερου στην ευρωπαϊκή ιστορία.

Ένα νέο είδος τεράστιας αρχαίας θαλάσσιας χελώνας ανακαλύφθηκε στην Ισπανία και χρονολογήθηκε ότι έζησε πριν περίπου 72 έως 84 εκατομμύρια χρόνια.

Έχοντας μήκος 3,74 μέτρων, είναι η μεγαλύτερη θαλάσσια χελώνα που έχει βρεθεί μέχρι σήμερα στην Ευρώπη και μία από τις μεγαλύτερες που έχουν ζήσει ποτέ στη Γη.

Οι μεγαλύτερες στην ιστορία του πλανήτη γνωστές θαλάσσιες χελώνες, όπως εκείνες του αρχαίου εξαφανισμένου γένους Archelon, έφθαναν σε μήκος τα 4,6 μέτρα και ζύγιζαν έως 3,2 τόνους. Ζούσαν σε θάλασσες πέριξ της Βόρειας Αμερικής κατά το τέλος της Κρητιδικής περιόδου. Έως τώρα δεν είχε ανακαλυφθεί καμία θαλάσσια χελώνα στην Ευρώπη, εξαφανισμένη ή ζωντανή, που να ξεπερνά σε μήκος το ενάμισι μέτρο.

Οι ερευνητές του Καταλανικού Ινστιτούτου Παλαιοντολογίας του Αυτόνομου Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης, με επικεφαλής τους Άνχελ Λουχάν και Άλμπερτ Σέλες, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «Scientific Reports», βρήκαν το νέο γιγάντιο απολίθωμα στην περιοχή Καλ Τοράδες της βορειοανατολικής Ισπανίας.

Το νέο είδος ονομάστηκε «Leviathanochelys aenigmatica».

Οι Ισπανοί επιστήμονες συμπέραναν ότι ο γιγαντισμός στις θαλάσσιες χελώνες αναπτύχθηκε ανεξάρτητα τόσο στη Βόρεια Αμερική όσο και στην Ευρώπη.

