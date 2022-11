Οικονομία

Ο Μπόρις Τζόνσον πήρε “χρυσή” αμοιβή για ομιλία στις ΗΠΑ

Τεράστιο είναι το ποσό που φέρεται να εισέπραξε ο πρώην Πρωθυπουργός της Βρετανίας, για να απευθύνει ομιλία σε ένα συνέδριο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον έλαβε περίπου 315.000 ευρώ για μια ομιλία που εκφώνησε τον περασμένο Οκτώβριο σε συνέδριο ασφαλιστικών εταιρειών στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το μητρώο της Βουλής των Κοινοτήτων, στο οποίο οι βουλευτές καταχωρούν τα εισοδήματά τους.

Ειδικότερα, στην καταχώρηση αναφέρεται ότι ο Μπόρις Τζόνσον έλαβε 276.130 στερλίνες (314.830 ευρώ) για μια ομιλία διάρκειας 30 λεπτών και τη συμμετοχή του σε 45λεπτη συζήτηση ενώπιον ασφαλιστικών πρακτόρων και συμβούλων στο Κολοράντο Σπρινγκς.

Ο Τζόνσον ανέφερε ότι εργάστηκε συνολικά 8,5 ώρες, κάτι που μεταφράζεται σε ωριαία αμοιβή 37.000 ευρώ.

Είχε εξασφαλίσει επίσης δωρεάν μεταφορά και διαμονή για τον ίδιο και δύο συνοδούς.

Το ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιήθηκε περίπου έναν μήνα μετά την αποχώρησή του από τη Ντάουνινγκ Στριτ και λίγες ημέρες προτού επιχειρήσει μια θεαματική επιστροφή για να διαδεχθεί την Λιζ Τρας, η οποία τον διαδέχθηκε για λίγες εβδομάδες και παραιτήθηκε στις 20 Οκτωβρίου. Τελικά ο Μπόρις Τζόνσον έκανε πίσω και ο Ρίσι Σούνακ ανέλαβε την ηγεσία των Συντηρητικών και την πρωθυπουργία της Βρετανίας.

Ο Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος διατηρεί τη βουλευτική έδρα και ως εκ τούτου είναι υποχρεωμένος να καταχωρεί τα εισοδήματά του στο συγκεκριμένο μητρώο, δήλωσε επίσης ότι έλαβε 13.180 ευρώ από τον Ρούπερτ Μέρντοχ για τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής για μια συνάντηση στη Μοντάνα των ΗΠΑ, όπου ο μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης έχει ένα ράντσο.

