Άλκης Καμπανός: Συνελήφθη η γυναίκα που βανδάλισε το μνημείο του

Η γυναίκα συνελήφθη μετά την υποβολή μήνυσης σε βάρος της.

Στη σύλληψη μιας γυναίκας, η οποία απομάκρυνε ορισμένα από τα αντικείμενα που έχουν τοποθετηθεί στο σημείο όπου δολοφονήθηκε ο Άλκης Καμπανός, για να τιμήσουν τη μνήμη του, προχώρησε η Αστυνομία.

Η γυναίκα, η οποία μένει στην πολυκατοικία μπροστά από την οποία βρίσκεται το άτυπο μνημείο, συνελήφθη μετά την υποβολή μήνυσης σε βάρος της από άλλον ένοικο του κτηρίου για απειλή και εξύβριση.

Τοπικά μέσα αναφέρουν πως στο αστυνομικό τμήμα μετέβησαν και ιθύνοντες του Ερασιτέχνη Άρη καθώς και ο νομικός εκπρόσωπος του Ερασιτέχνη Άρη που προχώρησε στις νόμιμες διαδικασίες, ενώ αναμένεται απόφαση Εισαγγελέα για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Νωρίτερα, φίλοι του Άρη βρέθηκαν στο σημείο, βρήκαν τα αντικείμενα στον κάδο και τα έστησαν ξανά στο σημείο που ήταν εξ αρχής.

Η ανακοίνωση του ερασιτέχνη Άρη:

"Αποτροπιασμό και αηδία προκαλεί ο βανδαλισμός που έλαβε χώρα στο σημείο στο οποίο δολοφονήθηκε ο Άλκης Καμπανός την 1η Φεβρουαρίου.

Στην οδό Αλκιβιάδη Καμπανού, όπου ο 19χρονος φίλος του ΑΡΗ άφησε την τελευταία πνοή του, εκεί όπου κόσμος από όλη την Ελλάδα έχει αποτίσει φόρο τιμής στη μνήμη του, βρέθηκε ένα ανθρωποειδές για να καταστρέψει πολλά από τα αφιερώματα τα οποία άφησαν εκατοντάδες συγκλονισμένοι άνθρωποι από τη στυγνή δολοφονία. Το μίσος αυτού του ανθρωποειδούς αποτυπώνεται στην εικόνα των κατεστραμμένων αφιερωμάτων στο μνημείο του Άλκη, η οποία σόκαρε όποιον είδε τα «αποτελέσματα» αυτής της αποτρόπαιας πράξης.

Ο Α.Σ. ΑΡΗΣ θα προχωρήσει σε όλες τις νομικές ενέργειες, ώστε να τιμωρηθεί κάθε υπεύθυνος γι’ αυτήν την αισχρότητα. Παρακαλούμε όποιον έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει με τη γραμματεία του συλλόγου, στο 2310 305402."

