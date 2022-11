Αθλητικά

Μπάγερν - Ολυμπιακός: “Άλωσαν” και το Μόναχο οι “ερυθρόλευκοι”

Οι Πειραιώτες επικράτησαν της Μπάγερν, δίνοντας συνέχεια με ρεκόρ 6-2 στην καταδίωξη της κορυφής.



Αν και ασταθής, ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα και από την AUDI Dome του Μονάχου, επικρατώντας, με 82-71, της Μπάγερν, για την 8η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Βεζένκοφ σημείωσε μία ακόμη φορά double double (20π. και 13ρ.) συγκεντρώνοντας 43 (!) βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, έχοντας και 8 κερδισμένα φάουλ μαζί με 4 ασίστ. Ο Φαλ με 16 πόντους, ο Κώστας Σλούκας με 14 πόντους και ο Τόμας Ουόκαπ (9π., 7ασ. Και 6 κλεψίματα) ήταν άξιοι συμπαραστάτες του με τους «ερυθρόλευκους» να παραμένουν αήττητοι στην Ευρώπη μακριά από το ΣΕΦ, με ρεκόρ 6-2.

H Μπάγερν που κατάφερε να μειώσει και στο -4 (65-69) μετά το -17 (6-23) της 1ης περιόδου, δεν τα παράτησε μέχρι το τέλος παρά τις πολλές απουσίες (Σίσκο, Τσίπσερ, Χάρις, Τζορτζ, Ουόλτεν και Βίμπεργκ), αλλά εν τέλει ηττήθηκε για το 2-6.

Τα δεκάλεπτα: 11-27, 34-40, 54-67, 71-82

Με Ουόκαπ, Κέιναν, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Φαλ μπήκε στο παρκέ ο Ολυμπιακός, ενώ ο Τρινκιέρι επέλεξε στην αρχική πεντάδα τους Ουίνστον, Ομπστ, Λούτσιτς, Γκιφάι και Γκιλέσπι.

Ένας «ερυθρόλευκος» μονόλογος ήταν η 1η περίοδος, με το «κουαρτέτο» των Βεζένκοφ, Κέιναν, Ουόκαπ και Φαλ να χορεύει στο… ταψί την Μπάγερν, στην Audi Dome. Η ομάδα του Πειραιά προηγήθηκε με 3-12 και 6-14, χάρη σε 7 πόντους του Κέιναν και 5 του Βεζένκοφ. Ο Ουόκαπ πέρα από την εξαιρετική άμυνα να μετρά και 5 πόντους, ενώ ο Φαλ είχε τον έλεγχο στη ρακέτα. Οι Γερμανοί είχαν σκοράρει μόνο έξω από τη γραμμή του τριπόντου, με τρία τρίποντα από Ουίνστον, Ομπστ και Μπόγκα, όταν ο ηλεκτρονικός πίνακας έδειχνε 9-23. Ο Ολυμπιακός είχε προηγηθεί και με +17 (6-23). Ακολούθησαν 2 βολές του Ουόκαπ και το πρώτο εύστοχο δίποντο της Μπάγερν στο 1ο δεκάλεπτο, από τον πρώην «ερυθρόλευκο» Ογκάστιν Ρούμπιτ, για το 11-27 στο 10ο λεπτό. Ο Βεζένκοφ είχε συγκομιδή 9 πόντους και 4 ριμπάουντ, με τον Ολυμπιακό να υπερτερεί σε όλους τους τομείς.

Ο Κώστας Σλούκας πέρασε για πρώτη φορά στο παρκέ στη 2η περίοδο, μοίρασε ασίστ και πέτυχε γρήγορα 5 πόντους, για το 20-36. Όμως, η Μπάγερν εκμεταλλεύτηκε την απουσία των Βεζένκοφ, Φαλ και Ουόκαπ και «ροκάνισε» τη διαφορά ρίχνοντάς τη σε μονοψήφια τιμή. Τα τρίποντα των Λούτσιτς και Βάιλερ-Μπαπ έφεραν αρχικά τους Βαυαρούς στο -10, 30-40. Ο Ολυμπιακός δεν βρήκε τρόπο να σταματήσει εν συνεχεία τους Γκίφεϊ και Ουίνστον, για να πλησιάσει στο -6, 34-40 η Μπάγερν και να ολοκληρωθεί το α΄ μέρος. Οι γηπεδούχοι είχαν απαντήσει με επιμέρους σκορ 23-13 στη 2η περίοδο.

Ο Μπαρτζώκας έριξε ξανά στο παρκέ τους Βεζένκοφ, Ουόκαπ, Φαλ και Κέιναν στην 3η περίοδο, αλλά η Μπάγερν έριξε τη διαφορά και στο -4, 38-42. Ο Σλούκας πέρασε στη θέση του Κέιναν και ήταν με δικό του τρίποντο που ο Ολυμπιακός ξέφυγε με +9, 40-49. Σ’ εκείνο το σημείο ο Βεζένκοφ ανέλαβε πάλι δράση, κέρδισε φάουλ και ήταν εύστοχος στις βολές. Ο Βούλγαρος διεθνής ήταν ασταμάτητος οδηγώντας στο +15, 44-59 την ομάδα του Πειραιά. Μετά το τρίποντο του Αντρέας Ομπστ (47-59), ο Βεζένκοφ απάντησε έξω από τη γραμμή του τριπόντου (47-62), ενώ ο Κώστας Παπανικολάου σημείωσε τους τελευταίους πέντε πόντους των Πειραιωτών στο 3ο δεκάλεπτο, που έκλεισε με σκορ 54-67.

Ο Ολυμπιακός αδυνατούσε να βάλει την μπάλα στο καλάθι στα πρώτα λεπτά της 4ης περιόδου και είδε την Μπάγερν να ξεκινά με επιμέρους σκορ 9-2 (από Μπόνγκα, Βάιλερ-Μπαμπ και Ουίνστον), για το 65-69. Οι διαιτητές καταλόγισαν διπλή τεχνική ποινή σε Τρινκιέρι και Μαρτζώκα. Ακολούθησαν δύο βολές του Ουόκαπ (65-71). Ο Ουίνστον Κάσιους υπέπεσε σε φάουλ στον Λαρεντζάκη σε προσπάθεια για τρεις του Έλληνα διεθνή, που με 3/2 βολές έδωσε αέρα 9 πόντων, 65-74 στον Ολυμπιακό. Ακολούθησαν τρεις βολές του Λούτσιτς (68-74) μετά το 4ο φάουλ του Μουσταφά Φαλ, για να... διορθώσει με πιρουέτα ο Γάλλος διεθνής σέντερ (68-76). Η Μπάγερν δεν τα παράτησε, με τον Οθέλο Χάντερ να απαντά με τρίποντο (71-76), με 1:50΄΄ εναπομείναντα χρόνο. Τα δύο φάουλ που κέρδισαν κατά σειρά ο Βεζένκοφ (από Λούτσιτς) και ο Σλούκας (από Ουίνστον) έγειραν οριστικά την πλάστιγγα υπέρ του Ολυμπιακού, αφού αμφότεροι ήταν εύστοχοι, για το 71-80, στα 29΄΄. Πλέον όλα είχαν κριθεί. Ο Μπόνγκα ήταν άστοχος σε τρίποντο, ο Χάντερ έκανε φάουλ στον Σλούκα και ο διεθνής γκαρντ με δύο ακόμη βολές διαμόρφωσε το τελικό σκορ 71-82.

Σε έντονο ύφος μίλησαν οι Γιώργος Μπαρτζώκας και Αντρέα Τρινκιέρι μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Οι συνθέσεις:

ΜΠΑΓΕΡΝ (Αντρέα Τρινκιέρι): Βάιλερ-Μπαμπ 7 (1), Ουίνστον 8 (2), Γκίφεϊ 2, Χάντερ 5 (1), Μπόνγκα 11 (1), Γιάραμαζ 12 (1), Λούτσιτς 9 (1), Ομπστ 9 (3), Ρούμπιτ 2, Γκιλεπσί 6

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 9 (1), Κέιναν 7 (1), Λαρεντζάκης 3, Φαλ 16, Σλούκας 14 (2), Βεζένκοφ 20 (2), Παπανικολάου 5 (1), Μπολομπόι 2, Πίτερς 2, Μπλακ 2, ΜακΚίσικ 2

