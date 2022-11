Αθλητικά

Μουντιάλ 2022 - Ρονάλντο: “Χείμαρρος” για το Παγκόσμιο Κύπελλο και την… Γιουνάιτεντ

O Πορτογάλος άσος, αναφέρθηκε τόσο στο Μουντιάλ του Κατάρ, όσο και στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την ποινή που του είχε επιβληθεί από τον βρετανικό σύλλογο.

Χειμαρρώδης ήταν και στο δεύτερο μέρος της μεγάλης συνέντευξης που παραχώρησε στον Πιρς Μόργκαν ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο CR7 αποκάλυψε ότι στις προθέσεις του είναι ν΄ αποχωρήσει από την ενεργό δράση μόνο εάν η Πορτογαλία κατακτήσει το Μουντιάλ, ενώ χαρακτήρισε άδικη την ποινή των τριών αγώνων που του είχε επιβληθεί από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, εξαπολύοντας νέα επίθεση στην ομάδα του.

Αναφερόμενος στο Μουντιάλ του Κατάρ, ο ηγέτης της Πορτογαλίας ανέφερε: «Ο προπονητής μας είναι φανταστικός και είμαι αισιόδοξος. Διαθέτουμε μία εξαιρετική γενιά ποδοσφαιριστών κι ανυπομονώ να ξεκινήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο. Θα είναι δύσκολο. Αν καταφέρουμε να κατακτήσουμε το τρόπαιο, τότε θ΄ αποσυρθώ από το ποδόσφαιρο 100%».

Σχετικά με την τιμωρία των τριών αγώνων που του είχε επιβάλλει η Γιουνάιτεντ, με αφορμή την άρνησή του να περάσει ως αλλαγή στο ντέρμπι της Premier League με την Τότεναμ και την αποχώρησή του από το «Ολντ Τράφορντ», σχολίασε: «Δε νομίζω πως ο Τεν Χαγκ με σεβάστηκε. Θεωρώ πως υπήρξε στρατηγική από τον σύλλογο, προκειμένου ν΄ αντιδράσω με τον τρόπο που του έκανα.

Είμαι πολύ απογοητευμένος από την επικοινωνία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ποτέ μου δεν είχα πρόβλημα με κάποια ομάδα. Στη συνέχεια με τιμώρησαν με τρεις αγωνιστικές. Ήταν ντροπή, ο γιος μου απορούσε που δεν πήγαινα στο γήπεδο. Δεν είμαι τέλειος, έκανα ένα λάθος, αλλά η τιμωρία ήταν υπερβολική.

Θεωρώ πως δεν με σεβάστηκαν. Πήρα μία απόφαση που μετανιώνω. Ζήτησα συγνώμη από τους συμπαίκτες μου, αλλά ο προπονητής δεν με σεβάστηκε. Είπε στη συνέντευξη Τύπου ότι θα μου μιλούσε, αλλά αυτό έγινε μόνο για τα μέσα ενημέρωσης. Όποιος δεν με σέβεται, τότε δεν θα τον σεβαστώ».

Όταν ρωτήθηκε για το μέλλον του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παραδέχθηκε: «Δεν μπορώ να πω κάτι τώρα. Είμαι συγκεντρωμένος στο 5ο μου Παγκόσμιο Κύπελλο, πιθανότατα το τελευταίο μου. Δε μπορώ να ξέρω τι θα γίνει μετά το Μουντιάλ, αλλά όπως είπα ξανά, οι οπαδοί θα είναι πάντα στην καρδιά μου.

Κανένας δεν είναι τέλειος, πάντα θα κάνω λάθη, είναι στην ανθρώπινη φάση. Όταν γύρισα στο σύλλογο το έκανα για να βοηθήσω. Αλλά είναι δύσκολο όταν σου κόβουν τα πόδια και δεν ακούνε τις συμβουλές σου».

