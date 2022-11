Κόσμος

Ουκρανία: Εκατομμύρια άνθρωποι χωρίς ρεύμα, εν μέσω χιονοπτώσεων

Πάνω από δέκα εκατομμύρια Ουκρανοί στερούνται το ηλεκτρικό ρεύμα, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη το βράδυ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

«Την ώρα που μιλάμε, πάνω από δέκα εκατομμύρια Ουκρανοί δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα», ειδικά στην περιφέρεια του Κιέβου, τόνισε ο αρχηγός του κράτους στο βραδινό τηλεοπτικό διάγγελμά του.

Αρκετές ουκρανικές πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας, υπέστησαν χθες πλήγματα από τον στρατό της Ρωσίας, που συνέπεσαν με τις πρώτες χιονοπτώσεις στη χώρα. Οι διακοπές της ηλεκτροδότησης καταγράφηκαν ενώ η θερμοκρασία αναμενόταν να πέσει ως ακόμα και στους –10° Κελσίου.

Επανειλημμένοι ρωσικοί βομβαρδισμοί βάζουν στο στόχαστρο από τον Οκτώβριο ενεργειακές υποδομές στην Ουκρανία, αντιμέτωπη με συχνές διακοπές της ηλεκτροδότησης και της ύδρευσης για εκατομμύρια πολίτες.

Η εταιρεία Ukrenergo, ο εθνικός διαχειριστής του δικτύου ηλεκτροδότησης, ανακοίνωσε χθες πως θα παρατείνονταν οι διακοπές για τουλάχιστον μια μέρα, εξαιτίας της «επιδείνωσης της κατάστασης».

Παράλληλα, λόγω της «απότομης πτώσης της θερμοκρασίας, η κατανάλωση ηλεκτρισμού αυξήθηκε σε περιφέρειες της Ουκρανίας», κάτι που «περιπλέκει περαιτέρω την ήδη δύσκολη κατάσταση στο σύστημα» και οδηγεί σε «ευρύτερους περιορισμούς» της κατανάλωσης σε όλη τη χώρα.