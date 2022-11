Πολιτική

Τηλεοπτικές άδειες: Ξεκινά το Ειδικό Δικαστήριο για Παππά - Καλογρίτσα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η σύνθεση του Ειδικού Δικαστήριου για Νίκο Παππά και Χρήστο Καλογρίτσα.

Σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να ξεκινήσει στο Ειδικό Δικαστήριο περί ευθύνης υπουργών, η δίκη του πρώην υπουργού Επικρατείας Νίκου Παππά και του επιχειρηματία Χρήστου Καλογρίτσα για την υπόθεση του διαγωνισμού των τηλεοπτικών αδειών το έτος 2016.

Η δίκη θα διεξαχθεί στον Άρειο Πάγο, εκεί που ήδη δικάζεται η υπόθεση του πρώην αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλου και της πρώην επικεφαλής της Εισαγγελίας Διαφθοράς Ελένης Τουλουπάκη. Οι δύο αυτές δίκες θα διεξάγονται παράλληλα, με διαφορετικές συνθέσεις και εναλλάξ. Δηλαδή, τη μία ημέρα θα διεξάγεται η μία δίκη και την επόμενη η άλλη.

Υπενθυμίζεται ότι με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου περί ευθύνης υπουργών, παραπέμφθηκε σε δίκη ο κ. Παππάς για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος (πλημμέλημα), αναφορικά με τους χειρισμούς του στην υπόθεση του διαγωνισμού των τηλεοπτικών αδειών το έτος 2016.

Μαζί με τον κ. Παππά παραπέμπεται και ο κ. Καλογρίτσας για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας στην παράβαση καθήκοντος (πλημμέλημα) του πρώην υπουργού Επικρατείας.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Καλογρίτσας έχει καταγγείλει ότι ήταν εικονική η σύμβαση με την Αραβικών συμφερόντων (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) κατασκευαστική εταιρεία Consolidated Contractors Company (CCC) των αδελφών Χούρι (Samer, Tawfic και Wael Khoury) και η σύμβαση καταρτίστηκε για να μπορέσει να εισέλθει η εταιρεία του στον διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών.

Ο κ. Παππάς αρνείται τα όσα τού αποδίδονται και έχει υπεραμυνθεί της νομιμότητας της διαδικασίας αδειοδότησης των τηλεοπτικών σταθμών. Αντίθετα, ο Καλογρίτσας έχει καταθέσει ότι «γνώριζα ότι θα καταστώ κατηγορούμενος εξαιτίας των όσων αποκάλυψα. Το έκανα για να αποκαταστήσω το όνομα και την υπόληψή μου».

Πρόεδρος του Ειδικού Δικαστηρίου θα είναι η αρεοπαγίτης Ιωάννα Κλάπα-Χριστοδουλέα.

Η σύνθεση του δικαστηρίου, κατ΄ αρχαιότητα, έχει ως εξής:

Από τον Άρειο Πάγο

Τακτικά μέλη

Δήμητρα Ζώη,

Ελένη Κατσούλη,

Δημητρία Στρούζα-Ξένου ή Κοκολέτση,

Μαρουλιώ Απέργη,

Μαρία Βάρκα και

Γεωργία Καγτσιμαγκλή

Αναπληρωματικά μέλη

Ολγα Σχετάκη-Μπονάτου,

Χρήστος Κατσιάνης και

Μαρία Κουφούδη

Από το Συμβούλιο της Επικρατείας

Τακτικά μέλη

Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου (αντιπρόεδρος του ΣτΕ),

Μιχαήλ Πικραμένος (αντιπρόεδρος του ΣτΕ),

Ηλίας Μάζος,

Μαρία Σωτηροπούλου,

Σταυρούλα Κτιστάκη και

Κασσιανή Μαρίνου

Αναπληρωματικά μέλη

Γεώργιος Τσιμέκας (αντιπρόεδρος του ΣτΕ),

Αγορίτσα Σδράκα και

Ιφιγένεια Αργυράκη

Εισαγγελέας έδρας θα είναι η αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Όλγα Σμυρλή, η οποία είναι παράλληλα και εισαγγελέας στη διεξαγόμενη δίκη του κ. Παπαγγελόπουλου. Αναπληρωματικός της κυρίας Σμυρλή, είναι ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Ασπρογέρακας.

Τέλος, έχουν κληθεί ήδη 16 μάρτυρες, ενώ νομικοί παραστάτες του Ν.Παππά θα είναι οι δικηγόροι Γιάννης Μαντζουράνης, Βαγγελής Γεωργακόπουλος και Θεόδωρος Μαντάς. Συνήγοροι του Χρ. Καλογρίτσα θα είναι ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Ανδρέας Λοβέρδος και ο Άγγελος Καραχάλιος.

Ειδήσεις σήμερα:

Κολομβία – πλημμύρες: Εκατοντάδες νεκροί από το φαινόμενο “Λα Νίνια”

Καιρός: βροχές και καταιγίδες την Παρασκευή

Rapid test δωρεάν την Παρασκευή σε 163 σημεία