Πολυτεχνείο - Θεσσαλονίκη: Επεισόδια με συλλήψεις, τραυματίες και ζημιές (εικόνες)

Βομβαρδισμένο τοπίο το ΑΠΘ. Ο θλιβερός απολογισμός των επεισοδίων μετά τη "μάχη" κουκουλοφόρων με αστυνομικούς.

Πέντε συλλήψεις, 87 προσαγωγές, δύο τραυματίες αστυνομικοί και ζημιές στη Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ, είναι ο απολογισμός των χθεσινών επεισοδίων, μετά τις πορείες για την 49η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης, με τη δικογραφία να περιλαμβάνει σωρεία πράξεων.

Με ορμητήριο την Πολυτεχνική Σχολή, ομάδες κουκουλοφόρων συγκρούστηκαν με δυνάμεις της αστυνομίας, ρίχνοντας βόμβες μολότοφ, πυροτεχνήματα, πέτρες, μάρμαρα κι άλλα αντικείμενα. Οι αστυνομικοί απάντησαν με χρήση χημικών και κρότου λάμψης. Όπως έγινε γνωστό, δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Ένταση επικράτησε και πριν από την έναρξη των κινητοποιήσεων, όταν άγνωστοι εκσφενδόνισαν βόμβες μολότοφ σε αστυνομική διμοιρία επί της Αγίου Δημητρίου, με συνέπεια να καεί ολοσχερώς υπηρεσιακή μοτοσικλέτα.

