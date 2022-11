Οικονομία

Λογαριασμοί ρεύματος: Μειωμένες οι τιμές τον Δεκέμβριο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναμένεται μείωση 10-15% στις τιμές που θα ανακοινωθούν στα 20 Νοεμβρίου. Μεγάλη η αποκλιμάκωση και στο φυσικό αέριο.

Σε τροχιά αποκλιμάκωσης για τρίτο συνεχόμενο μήνα θα παραμείνουν σύμφωνα με τις προβλέψεις οι χρεώσεις του ρεύματος για το Δεκέμβριο που θα ανακοινωθούν από τους παρόχους στις 20 του μηνός.

Στελέχη του κλάδου προμήθειας εκτιμούν ότι θα κινηθούν στα επίπεδα των 33-35 λεπτών/κιλοβατώρα, μειωμένες κατά 10-15% σε σχέση με τις χρεώσεις Νοεμβρίου, όταν η χαμηλότερη εξ αυτών (χωρίς τις εκπτώσεις) ξεκινούσε από τα 37 λεπτά. Η μείωση των επιδοτήσεων που προδιαγράφεται τόσο από τις τιμές των προθεσμιακών συμβολαίων (futures) για τον Δεκέμβριο (που κινούνται στα επίπεδα των 270 ευρώ/MWh) όσο και από την πτωτική πορεία που ακολουθούσαν έως και πριν από λίγες ημέρες οι τιμές του φυσικού αερίου, συνεπάγεται και σε μικρότερο συνολικό κονδύλι για τις επιδοτήσεις ρεύματος, σύμφωνα με την "Ναυτεμπορική".

Αυτές όπως όλα δείχνουν θα καλυφθούν για έναν ακόμα μήνα αποκλειστικά από τα κονδύλια του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης, χωρίς συνεισφορά του κρατικού προϋπολογισμού και θα διαρθρωθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε η τελική χρέωση για τα νοικοκυριά στην πρώτη κλίμακα κατανάλωσης (έως 500 κιλοβατώρες το μήνα), να διαμορφωθεί σε ανάλογα επίπεδα με αυτά του Νοεμβρίου, δηλαδή στα 15-16 λεπτά/κιλοβατώρα.

Μεγάλη αποκλιμάκωση στο φυσικό αέριο

Σημειώνεται ότι ο Νοέμβριος ξεκίνησε με τις τιμές στον κόμβο φυσικού αερίου TTF της Ολλανδίας να εμφανίζουν σημαντική αποκλιμάκωση, στα επίπεδα των 100 ευρώ/MWh, ως απόρροια των υψηλών θερμοκρασιών, αλλά και της μεγάλης αποθεματοποίησης καυσίμου στην Ευρώπη. Ωστόσο, η εικόνα έχει μεταβληθεί τις τελευταίες ημέρες, με τις τιμές να «σκαρφαλώνουν» στα επίπεδα των 125 ευρώ/MWh.

Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, η θετική έναρξη του μήνα, σε συνδυασμό με το ότι παρά την πρόσφατη άνοδο οι τιμές παραμένουν συγκρατημένες σε σχέση με τα επίπεδα του καλοκαιριού και των αρχών του φθινοπώρου καθιστά εύλογη την εκτίμηση ότι ο Δεκέμβριος θα «τρέξει» με την τιμή του αερίου στη χώρα μας σε έστω και ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα από τον Νοέμβριο, διαμορφώνοντας ανάλογα και τις χονδρεμπορικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας.

Την ίδια στιγμή, με δεδομένο ότι βρισκόμαστε στο τέλος του έτους, εκτιμάται ότι ορισμένες εταιρείες ίσως επιλέξουν να κινηθούν πιο «επιθετικά» στην τιμολόγησή τους για τον επόμενο μήνα, ώστε να προσελκύσουν νέους πελάτες.

Οι νέες επιδοτήσεις

Οι επιδοτήσεις για τον Δεκέμβριο αναμένεται να ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, ακολουθώντας για μία ακόμη φορά «κλιμακωτή αρχιτεκτονική», ώστε να δοθεί κίνητρο για τη μείωση της κατανάλωσης.

Σε κάθε περίπτωση, η μείωση των χρεώσεων και των επιδοτήσεων είναι μια θετική εξέλιξη για το οικονομικό επιτελείο που δεν δικαιολογεί βεβαίως κανένα εφησυχασμό, με δεδομένο ότι η μείωση των χονδρεμπορικών τιμών ρεύματος συνεπάγεται και μικρότερη εισροή εσόδων στο ΤΕΜ από το Μηχανισμό Ανάκτησης στην χονδρεμπορική αγορά.

Σημειώνεται ότι η μέση τιμή Νοεμβρίου μέχρι τώρα (205,38 ευρώ/MWh) είναι η χαμηλότερη από τον Οκτώβριο του 2021. Εξ ου και το ΥΠΕΝ έχει αποδυθεί σε έναν αγώνα δρόμου για την εξεύρεση νέων πηγών εσόδων, έχοντας θεσμοθετήσει πρόσφατα το τέλος 10 ευρώ/MWh στην ηλεκτροπαραγωγή από φυσικό αέριο (που ξεκίνησε να ισχύει από τις αρχές του μήνα), τον μηχανισμό ανάκτησης των υπερεσόδων και από την προμήθεια (από τον οποίο προσδοκά να εισπράξει κατά πληροφορίες 400 εκατ. ευρώ έως το τέλος του έτους) και την ρύθμιση για την αύξηση των ΥΚΩ, η οποία πάντως δεν έχει ακόμα ενεργοποιηθεί.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο στη Βουλιαγμένη: Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με άλλο ΙΧ

“Καλημέρα Ελλάδα”: Βίντεο - ντοκουμέντο με τη σύλληψη Τούρκου διακινητή από κομάντος του Λιμενικού

“The 2Night Show”: Η Βίκυ Καγιά κάνει flashback στην καριέρα της (βίντεο)