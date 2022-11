Πολιτική

“Κιβωτός του Κόσμου” - Μιχαηλίδου: Γιατί δεν μίλησαν νωρίτερα όσοι λένε πως γνώριζαν;

Τι είπε στον ΑΝΤ1 η Υφυπουργός για την καταγγελία κακοποίησης στην “ΚτΚ” και τι απαντά για τους ανήλικους που, με εισαγγελική εντολή, παραμένουν στα Νοσοκομεία Παίδων.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Παρασκευή η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, με αφορμή τις καταγγελίες για την «Κιβωτό του Κόσμου», αλλά και εκείνες για σεξουαλική κακοποίηση δύο ανήλικων από επίσης ανήλικο, που παρέμεναν στο Νοσοκομείο Παίδων, κατόπιν εισαγγελικής εντολής που απομάκρυνε τα παιδιά από το οικογενειακό τους περιβάλλον.

Σχολιάζοντας τις αναφορές που έκανε λίγη ώρα νωρίτερα, στην ίδια εκπομπή, ο ψυχίατρος Δημήτρης Σούρας, ότι εδώ και ορισμένες εβδομάδες είχε γίνει δέκτης αναφορών για κακοποίηση παιδιών στην «Κιβωτό του Κόσμου», η Δόμνα Μιχαηλίδου είπε ότι «Κακώς δεν μίλησαν νωρίτερα όσοι λένε πως γνώριζαν», τονίζοντας ότι υπάρχει 24ώρη γραμμή καταγγελιών για περιστατικά παιδικής κακοποίησης.

Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων είπε ακόμη ότι «δεν υπήρξε επίσημη καταγγελία για την «Κιβωτό του Κόσμου». Η μόνη καταγγελία που γνωρίζουμε είναι εκείνη που έχει προωθήσει στις Αρχές ο «Συνήγορος του Πολίτη».

Η συζήτηση στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» συνεχίστηκε με αφορμή τις καταγγελίες για ασέλγεια σε βάρος 7χρονου και για βιασμό 13χρονης από 14χρονο μέσα στο Νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτης και Αγλαΐα Κυριακού», όπου και τα τρία παιδιά φιλοξενούνταν στο πλαίσιο εισαγγελικών εντολών για απομάκρυνση από το οικογενειακό περιβάλλον τους και για την διενέργεια ιατρικών εξετάσεων στα παιδιά.

Ο Διοικητής των Νοσοκομείου Παίδων, Μανώλης Παπασάββας, ανέφερε πως «ενδεχομένως αυτό δεν είναι ευχάριστο και ο κ. Πλεύρης άμεσα διέταξε ΕΔΕ και ταυτόχρονα γίνεται έρευνα από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Αστυνομίας. Τα παιδιά έρχονται στο νοσοκομείο κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, για να γίνει ιατρικός έλεγχος, δε σε ορισμένα και εκτίμηση από παιδοψυχολόγο. Τα παιδιά μένουν σε θαλάμους νοσηλείας. Όταν τελειώσει ο έλεγχος, ενημερώνεται ο εισαγγελέας και ο εισαγγελέας αποφασίζει που θα μεταφερθεί το παιδί».

Στην πορεία της συζήτησης ο κ. Παπασάββας σημείωσε ακόμη πως «σίγουρα δεν είναι κατάλληλος χώρος το Νοσοκομείο Παίδων, αλλά σίγουρα είναι καλύτερος από εκείνον από τον οποίο απομακρύνθηκαν τα παιδιά. Το προσωπικό του νοσοκομείου, μαζί με τους εθελοντές, τους προσφέρουν την ανάγκη και την αγάπη που χρειάζονται..».

Από την πλευρά της, η Δόμνα Μιχαηλίδου ανέφερε πως «Το 2019 δεν ξέραμε πόσα παιδιά είχαμε στα νοσοκομεία με εισαγγελική εντολή, λόγω κακοποιητικής συμπεριφοράς. Είχαμε 340 παιδιά. Από τα 340 φθάσαμε πέρσι στα 40. Έχουμε ευτυχώς μια έκρηξη εισαγγελικών εντολών και λέω ευτυχώς γιατί ο κόσμος έχει αρχίσει και μιλάει».

Συνέχισε λέγοντας «Τώρα έχουμε πάει στα 71 παιδιά. Οι εξετάσεις δεν βγαίνουν σε μία ημέρα. Στατιστικά, το 65% των παιδιών πάει πίσω στην οικογένεια του, αφού γίνει έλεγχος στο οικογενειακό περιβάλλον στους γονείς, στον παππού και στην γιαγιά. Αν είναι να γυρίσουν στην οικογένεια, δεν μπορεί να πάνε ενδιάμεσα τα παιδιά σε μια δομή».

«Από τα 71, ελάχιστα παιδιά είναι για μεγάλο διάστημα στο νοσοκομείο. Ο 14χρονος ήταν στο νοσοκομείο για τρεις μήνες, επειδή κάποιες δομές δεν τον δέχονταν. Πέρσι, κάναμε εντατική προσπάθεια και φέραμε κοινωνικούς λειτουργούς και φροντιστές στην Αθήνα για να εκπαιδευθούν. Τα παιδιά αυτά δεν πρέπει να πάνε σε δομές. Πρέπει ή να γυρίσουν στην οικογένεια τους και να στηριχθούν ή να πάνε σε ανάδοχες οικογένειες. Αλλιώς, πρέπει να φτιαχτούν ξεχωριστοί χώροι στα Νοσοκομεία Παίδων, όπως αυτός στο Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης, που ήδη φιλοξενεί 12 παιδιά. Πρέπει να φτιαχτούν και άλλοι τέτοιοι χώροι», κατέληξε η κ. Μιχαηλίδου.

Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων συνοδευόταν από το πρωί και θα συνεχίσει σε όλη την διάρκεια της ημέρας της, από τον 23χρονο Ευθύμη, που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, στο πλαίσιο της φετινής “DuoDay”:

