Κοινωνία

Κουμπί πανικού για τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας: Βήμα - βήμα η λειτουργία του (βίντεο)

Ο Πρόεδρος του Internet Now, Νίκος Βασιλάκος, εξηγεί στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», τι είναι το «κουμπί πανικού» και πώς μπορεί να βοηθήσει θύματα ενδοοικογενειακής βίας.

Έρχεται μία σημαντική πρωτοβουλία για την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας, που τα τελευταία χρόνια έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις στη χώρα μας.

Συγκεκριμένα, τη η θέσπιση πιλοτικής λειτουργίας του προγράμματος αξιοποίησης της ψηφιακής εφαρμογής «Κομβίον Πανικού» (panic button), η οποία εγκαθίσταται στα έξυπνα κινητά, και ειδοποιεί την Αστυνομία σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης που ενσωματώνει ευρωπαϊκή οδηγία για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών.

Δείτε στο βίντεο βήμα - βήμα η λειτουργία του:

Δικαιούχοι εγγραφής στην εφαρμογή κατά την πιλοτική λειτουργία του προγράμματος είναι γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας που διαμένουν στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, οι οποίες απευθύνονται στις κατά τόπο αρμόδιες αστυνομικές αρχές ή σε Συμβουλευτικό Κέντρο του Δικτύου της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ.) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Οικονόμου: Πιλοτική λειτουργία για το "κουμπί πανικού" σε έξυπνα κινητά για τα φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας

Την θέσπιση της πιλοτικής λειτουργίας για το «κουμπί πανικού» σε έξυπνα κινητά με το οποίο θα ειδοποιείται η αστυνομία σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, ανακοίνωσε με ανάρτηση του ο κυβερνητικός εκπροσωπος Γιάννης Οικονόμου, τονίζοντας με έμφαση ότι η κυβέρνηση ισχυροποιεί την κουλτούρα μηδενικής ανοχής απέναντι σε τέτοιου είδους φαινόμενα.

«Θεσπίζεται πιλοτική λειτουργία για το «κουμπί πανικού» σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, που εγκαθίσταται στα έξυπνα κινητά, και ειδοποιεί την Αστυνομία.Με σχέδιο ισχυροποιούμε τη κουλτούρα της μηδενικής ανοχής απέναντι στα περιστατικά κακοποίησης», αναφέρει ο κ. Οικονόμου.

