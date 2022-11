Υγεία - Περιβάλλον

Γιατροί σε αναστολή και οδηγός λεωφορείου έσωσαν βρέφος έξω από το Υπουργείο Υγείας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φύλακες-άγγελοι για ένα νεογέννητο αποδείχθηκαν τέσσερις γιατροί και ένας οδηγός λεωφορείου. Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει τις στιγμές αγωνίας...

Τη ζωή ενός νεογέννητου το οποίο είχε πάθει εισρόφηση κατάφεραν να σώσουν παθολόγος ο οποίος βρίσκεται σε αναστολή μαζί με τρεις ακόμα γιατρούς και τον οδηγό ενός λεωφορείου το πρωί της Πέμπτης, έξω από το Υπουργείο Υγείας.

Αυτόπτης μάρτυρας που είδε το περιστατικό περιέγραψε τις στιγμές αγωνίας που εκτυλίχθηκαν μπροστά στα μάτια και μίλησε για την ψυχραιμία με την οποία οι συγκεκριμένοι γιατροί αντιμετώπισαν το συμβάν.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα το περιστατικό με το 2 μηνών βρέφος που βρίσκοταν στο λεωφορείο με τη μητέρα του και είχε υποστεί εισρόφηση σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην οδό Αριστοτέλους.

«Ακούσαμε κάποιο λεωφορείο (σ.σ. της γραμμής 054) να κορνάρει συνεχώς και να πατά φρένο ξαφνικά μπροστά μας. Ο οδηγός τράβηξε χειρόφρενο και πετάχτηκε ξαφνικά έξω σε δαιμονισμένη κατάσταση κρατώντας στα χέρια του δύο τηλέφωνα, ένα σε κάθε του χέρι» είπε στο OPEN αρχικά ο αυτόπτης μάρτυρας.

«Προσπαθούσε για ώρα να πάρει τηλέφωνο το 166 αλλά δεν του απαντούσαν. Απελπισμένος απευθύνθηκε στους υγειονομικούς που βρίσκονται σε αναστολή και διαμαρτύρονται έξω από το υπουργείο Υγείας και τέσσερις από αυτούς μπήκαν στο λεωφορείο, πήραν στα χέρια τους το βρέφος και το επανέφεραν διότι εκείνη τη στιγμή ήταν σε άπνοια» κατέληξε στην περιγραφή του περιστατικού ο αυτόπτης μάρτυρας.

Έξι με επτά λεπτά αργότερα στο σημείο έφτασαν δύο μηχανές του ΕΚΑΒ με διασώστες με το βρέφος να μεταφέρεται στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» όπου και νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση.

“Οι γιατροί δεν ξέχασαν τον όρκο του Ιπποκράτη που έχουν δώσει και 4-5 γιατροί ήρθαν στο λεωφορείο και έσωσαν το νεογέννητο… ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, ήρθε μηχανή του ΕΚΑΒ και παρέλαβε το νεογέννητο …

"Όσο υπάρχει ανθρωπιά υπάρχει ελπίδα!!

Ένα μεγάλο μπράβο στους υγειονομικούς που είναι σε αναστολή και κατασκηνώνουν - αγωνίζονται έξω από το υπουργείο υγείας!!

Σήμερα 17-11-2022 και περί ώρα 10:40 επί της Αριστοτέλους ( εργάζομαι στο 054 γραμμή) με ειδοποίησαν και είδα ένα νεογέννητο πού ήταν μέσα στο καρότσι το οποίο φώναζαν ότι πέθανε το νεογέννητο, θυμήθηκα ότι ήταν γιατροί απέναντι από το υπουργείο υγείας,οι οποίοι τόσο καιρό βρίσκονται σε αγώνα διαρκείας...

Πήγα το λεωφορείο στο υπουργείο υγείας και ζήτησα την βοήθεια τών γιατρών για το ανωτέρω.

Οιι γιατροί δεν ξέχασαν τον όρκο του Ιπποκράτη πού έχουν δώσει και 4-5 γιατροί ήρθαν στο λεωφορείο και έσωσαν το νεογέννητο... ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ ,ήρθε μηχανή τού ΕΚΑΒ και παρέλαβε το νεογέννητο ...

Δύσκολες στιγμές αλλά σημασία είναι ότι το νεογέννητο σώθηκε... Μπράβο στους υγειονομικούς που είναι σε αναστολή!!", σημείωσε ο οδηγός στην ανάρτησή του.

Φωτογραφίες: Bill Katropoylos

Ειδήσεις σήμερα:

Κουμπί πανικού για τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας: Βήμα - βήμα η λειτουργία του (βίντεο)

Λογαριασμοί ρεύματος: Μειωμένες οι τιμές τον Δεκέμβριο

Γεωργιάδης: Ο “Ρουβίκωνας” επιτίθεται σε όποιον στοχοποιεί ο ΣΥΡΙΖΑ (βίντεο)