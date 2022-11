Κοινωνία

Σεξουαλική κακοποίηση παιδιών: “Μένει Μυστικό. Ας γίνουμε η φωνή τους!”

Το ισχυρό μήνυμα - προσκλητήριο από “Το Χαμόγελο του Παιδιού”, με αφορμή την Ημέρα κατά της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών

Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση, με αφορμή την 18η Νοεμβρίου: Ευρωπαϊκή Ημέρα για την προστασία των παιδιών κατά της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και την 19η Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα ενάντια στην κακοποίηση των παιδιών:

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενώνει δυνάμεις με 800 φορείς σε όλο τον κόσμο για δώσει τέλος στον αργό θάνατο των παιδιών λόγω της σεξουαλικής κακοποίησης

Το Α’ Δεκάμηνο του 2022 καταγράφηκε αύξηση στα περιστατικά παιδιών θυμάτων βίας που αναφέρθηκαν στον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» χειριζόταν 10 νέες υποθέσεις παιδιών θυμάτων βίας ανά ημέρα

Κάθε μέρα «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημέρωνε τις Εισαγγελικές και Αστυνομικές Αρχές για 7 παιδιά σε κίνδυνο

Ανά περίπου μια ημέρα «Το Χαμόγελο του Παιδιού» πραγματοποίησε επιτόπια παρέμβαση για ένα παιδί που έπρεπε να μεταφερθεί σε ένα προστατευμένο περιβάλλον.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού», ως φορέας προάσπισης και προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού, ενώνει δυνάμεις - με 800 φορείς σε όλο τον κόσμο! - ενάντια σε κάθε μορφής κακοποίηση των παιδιών που βασανίζει την παιδική αθωότητα. Στο πλαίσιο των διεθνών του συνεργασιών, εκστρατειών και παρεμβάσεων, ο Οργανισμός, στα 27 χρόνια Δράσεών του, για μία ακόμη χρονιά, δηλώνει σθεναρά «παρών» και συσπειρώνεται ενεργά και με τους διεθνείς συνεργάτες του, με στόχο να ενημερώσει και να κινητοποιήσει συνειδητά παιδιά και γονείς, εκπαιδευτικούς, κρατικούς λειτουργούς, απλούς συμπολίτες μας για να βρουν λύση ή να σώσουν ένα παιδί που κινδυνεύει.

Η φρικτή πραγματικότητα της ζωής των κακοποιημένων παιδιών που αναδεικνύεται έντονα από την τρέχουσα επικαιρότητα και δημοσιογραφική κάλυψη δικαιώνει «Το Χαμόγελο του Παιδιού», το οποίο, από ιδρύσεώς του, αξιώνει και προτείνει τις απαραίτητες παρεμβάσεις από τους αρμόδιους φορείς στην Ελλάδα για την προστασία κάθε παιδιού από τη σεξουαλική κακοποίηση. Το έμπειρο επιστημονικό προσωπικό του Οργανισμού που στελεχώνει τις 4 Γραμμές Υποστήριξης και Βοήθειας, όλο το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο, ανώνυμα και δωρεάν… δε μένει εμβρόντητο στη θέα των δημοσιευμάτων που σήμερα μονοπωλούν το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, και μέχρι πρότινος, χάνονταν στον καταιγισμό των πληροφοριών.

Στη συνείδηση του κόσμου, τη δεδομένη στιγμή, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» αποτελεί το μοναδικό Κέντρο Αναφοράς στην Ελλάδα για κάθε κακοποιημένο παιδί, που λειτουργεί, 365 μέρες τον χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο, και είναι στη διάθεση κάθε παιδιού και ενήλικα.

Δεδομένου ότι το φαινόμενο της σεξουαλικής κακοποίησης λαμβάνει τεράστιες διαστάσεις, συμβάλλοντας στον αργό «θάνατο» εκατομμύρια παιδιών, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενώνει δυνάμεις σε παγκόσμια επίπεδο, και στις 24 Νοεμβρίου 2022, διοργανώνει Διεθνές Συνέδριο για το φαινόμενο της Σεξουαλικής Κακοποίησης των Παιδιών με θέμα «Μένει Μυστικό. Ας γίνουμε η φωνή τους», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημών του εξωτερικού και της Ελλάδας. Η πρωτοβουλία αυτή τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. Προέδρου της Δημοκρατίας, υπό την αιγίδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και με την υποστήριξη των φορέων International Society for the Prevention of Child Abuse & Neglect (ISPCAN), National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) και National Children's Advocacy Center (NCAC).

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά το Πρόγραμμα του Συνεδρίου πατώντας ΕΔΩ

Παράλληλα, αφιερώνει όλο αυτό το διάστημα, αλλά και τον τρέχοντα μήνα, σε εξειδικευμένες δράσεις για την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και συλλογική αφύπνιση ενάντια στο φαινόμενο της σεξουαλικής κακοποίησης (πλήθος αναρτήσεων στα social media, προβολή tv spot πανελλαδικά, αρθρογραφία σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα κ.α.) Από το 2017, μάλιστα, ο Οργανισμός υλοποιεί την Πανελλαδική Εκστρατεία «Μένει Μυστικό» υπό την αιγίδα της Α.Ε. Προέδρου της Δημοκρατίας, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις προς ανοιχτό διάλογο με στόχο έχει να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις από τους αρμόδιους φορείς στην Ελλάδα για την προστασία κάθε παιδιού από τη σεξουαλική κακοποίηση.

Παρακολουθήστε τις δηλώσεις του Προέδρου του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», κ. Κώστα Γιαννόπουλου, με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα για την προστασία των παιδιών κατά της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, την Παγκόσμια Ημέρα ενάντια στην κακοποίηση των παιδιών, κατά τις οποίες δίνει την πραγματική διάσταση του φαινομένου πίσω από τους αριθμούς και την ένταση των ιστοριών που βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας.

Με βάση τα στατιστικά Κακοποίησης του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού»,

Το Α’ Δεκάμηνο του 2022:

Η Γραμμή SOS 1056 διαχειρίστηκε 178.485 κλήσεις

διαχειρίστηκε 178.485 κλήσεις Καταγράφηκε αύξηση 8.38% στις ανώνυμες και επώνυμες αναφορές και αύξηση 38,57% στον αριθμό παιδιών

στις ανώνυμες και επώνυμες αναφορές και αύξηση 38,57% στον αριθμό παιδιών Η Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών και Εφήβων 116111 διαχειρίστηκε 3. 084 κλήσεις και 514 μηνύματα μέσω CHAT 1056

διαχειρίστηκε 3. 084 κλήσεις και 514 μηνύματα μέσω CHAT 1056 Έλαβε 1.112 επώνυμες και ανώνυμες αναφορές κακοποίησης και παραμέλησης για 1.854 παιδιά. Από αυτά τα 1.854 παιδιά - μόνο τα 37! - αφορούσαν περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης

κακοποίησης και παραμέλησης για 1.854 παιδιά. Από αυτά τα 1.854 παιδιά - μόνο τα 37! - αφορούσαν περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης Πραγματοποιήθηκαν 161 επιτόπιες παρεμβάσεις για 241 παιδιά σε κίνδυνο σημειώνοντας αύξηση 24.87% επί του συνολικού αριθμού παιδιών σε σχέση με το Α’ Δεκάμηνο του 2021

για 241 παιδιά σε κίνδυνο σημειώνοντας αύξηση 24.87% επί του συνολικού αριθμού παιδιών σε σχέση με το Α’ Δεκάμηνο του 2021 Σήμερα, στα 11 Σπίτια του Οργανισμού μεγαλώνουν 270 παιδιά και στηρίζονται 96 ενήλικα παιδιά

μεγαλώνουν 270 παιδιά και στηρίζονται 96 ενήλικα παιδιά Σε σχέση με το Α’ Δεκάμηνο του 2021 υπήρξε αύξηση 38,57% επί του συνολικού αριθμού παιδιών.

Βάσει των ετήσιων στατιστικών στοιχείων του Οργανισμού για το 2021:

Η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 δέχτηκε και διαχειρίστηκε 190.153 κλήσεις Έλαβε και διαχειρίστηκε 884 επώνυμες και ανώνυμες αναφορές για 1.559 παιδιά Προχώρησε σε 141 επιτόπιες παρεμβάσεις για 203 παιδιά, που διέτρεχαν άμεσα κίνδυνο Η Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών και Εφήβων 116111 δέχτηκε 2.437 κλήσεις Σε 3.610 άτομα πραγματοποιήθηκε συμβουλευτική υποστήριξη μέσω 2.437 κλήσεων στην Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών και Εφήβων 116111, μέσω 1.040 επικοινωνιών στο CHAT 1056 Έλαβε 167 αιτήματα φιλοξενίας για 239 παιδιά Στα 11 Σπίτια του Οργανισμού μεγάλωναν 333 παιδιά και στήριξε 89 ενήλικα παιδιά. Σε διεθνές επίπεδο, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» διαχρονικά, συμμετέχει ενεργά στην παγκόσμια προσπάθεια ενάντια σε κάθε μορφή κακοποίησης.

Ειδικότερα, ο Οργανισμός:

Για μία ακόμη χρονιά, συμμετέχει εκπροσωπώντας τη χώρα μας στη διεθνή καμπάνια «19 Ημέρες Πρόληψης ενάντια στην Κακοποίηση και Βία κατά των Παιδιών» που υλοποιείται από τον διεθνή Οργανισμό Women's World Summit Foundation (WWSF), με τη συμμετοχή περισσότερων από 70 φορέων από χώρες της Ευρώπης, της Αμερικής, της Ασίας και της Αφρικής. Περισσότερα εδώ .

εδώ Από το 2007 είναι εταίρος του Διεθνούς Κέντρου για τα Εξαφανισμένα και Υπό Εκμετάλλευση Παιδιά (International Centre for Missing and Exploited Children-ICMEC). Περισσότερα εδώ.

(International Centre for Missing and Exploited Children-ICMEC). Περισσότερα εδώ. Από το 2007 είναι συνεργάτης του Αμερικανικού Οργανισμού «Εθνικό Κέντρο για τα Εξαφανισμένα Παιδιά και Υπο-Εκμετάλλευση Παιδιά» (National Center for Missing & Exploited Children-NCMEC). Περισσότερα εδώ.

(National Center for Missing & Exploited Children-NCMEC). Περισσότερα εδώ. Από το 2000 είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για τα Εξαφανισμένα και Σεξουαλικώς Κακοποιημένα Παιδιά (Missing Children Europe-MCE) και Μέλος στο Δ.Σ. Περισσότερα εδώ.

(Missing Children Europe-MCE) και Μέλος στο Δ.Σ. Περισσότερα εδώ. Από το 2021 είναι μέλος στο “WePROTECT-Global Alliance” , μία παγκόσμια σύμπραξη κυβερνήσεων, εταιριών, διεθνών οργανισμών και μη κυβερνητικών οργανώσεων σε 98 χώρες που μάχονται για να βάλουν τέλος στη διαδικτυακή σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση παιδιών μέσω της κινητοποίησης παγκόσμιας εκστρατείας. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» είναι ο μόνος Οργανισμός Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού από την Ελλάδα που συμμετέχει στην παγκόσμια συμμαχία. Περισσότερα εδώ.

, μία παγκόσμια σύμπραξη κυβερνήσεων, εταιριών, διεθνών οργανισμών και μη κυβερνητικών οργανώσεων σε 98 χώρες που μάχονται για να βάλουν τέλος στη διαδικτυακή σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση παιδιών μέσω της κινητοποίησης παγκόσμιας εκστρατείας. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» είναι ο μόνος Οργανισμός Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού από την Ελλάδα που συμμετέχει στην παγκόσμια συμμαχία. Περισσότερα εδώ. Από το 2018 είναι μέλος - Country Partner της Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect (ISPCAN). Περισσότερα εδώ.

(ISPCAN). Περισσότερα εδώ. Από το 2021 είναι Τοπικός Αντιπρόσωπος της πρωτοβουλίας The Code (of Conduct for the Protection of Children from Sexual Exploitation in Travel) της διεθνούς μη κυβερνητικής οργάνωσης ECPAT International . Περισσότερα εδώ.

(of Conduct for the Protection of Children from Sexual Exploitation in Travel) . Περισσότερα εδώ. Από το 2014 είναι συνεργάτης του Αμερικανικού Οργανισμού National Child Advocacy Center (NCAC). Περισσότερα εδώ.

(NCAC). Περισσότερα εδώ. Από το 2013 συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα της Κοινωνίας των Πολιτών κατά της Εμπορίας Ανθρώπων (EU Civil Society Platform Against THB). Περισσότερα εδώ.

(EU Civil Society Platform Against THB). Περισσότερα εδώ. Από το 2018 συμμετέχει σε ετήσιες συναντήσεις του Alliance για την καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων του ΟΑΣΕ (OSCE Alliance for the Combat of Trafficking in Human Beings). Περισσότερα εδώ.

για την καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων του (OSCE Alliance for the Combat of Trafficking in Human Beings). Περισσότερα εδώ. Από το 2003 συμμετέχει στο Διεθνές Δίκτυο για τις Γραμμές Βοήθειας για Παιδιά (Child Helpline International). Περισσότερα εδώ.

Ένα κορίτσι μόλις 14 ετών, επικοινωνεί με την «Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056» αποφασισμένο να δώσει τέλος στη φρίκη της σεξουαλικής κακοποίησης που βιώνει από τον σύντροφο της μητέρα του. Διαβάστε ολόκληρη τη μαρτυρία ψυχολόγου της Γραμμής SOS1056

Δείτε συνολικά όλες τις Δράσεις του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για την πρόληψη, αντιμετώπιση και θεραπεία παιδιών θυμάτων κάθε μορφής βίας ΕΔΩ:

Επισκεφτείτε το https://meneimystiko.gr/ για να ενημερωθείτε για το φαινόμενο, να διαβάσετε πραγματικές ιστορίες παιδιών, να βρείτε στατιστικά στοιχεία από την Ελλάδα και τον κόσμο και κυρίως να γνωρίσετε την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά που βρίσκουν το θάρρος να καταγγείλουν όλα όσα έχουν υποστεί

