“Το Πρωινό” - Μάνος Παπαγιάννης: Η Σοφία Παυλίδου με κατέστρεψε, εγώ είμαι το θύμα (βίντεο)

"Ποταμός" ο Μάνος Παπαγιάννης για την Σοφία Παυλίδου. Πώς σχολιάζει την απόφαση του δικαστηρίου, δίνει την δική του εκδοχή για το επεισόδιο με την ηθοποιό και προαναγγέλει αστικές κινήσεις...

Αμέσως μετά την απόφαση του δικαστηρίου για τη διαμάχη του με τη Σοφία Παυλίδου και έπειτα από τέσσερα χρόνια σιωπής και αποχής από συνεντεύξεις, ο Μάνος Παπαγιάννης μιλά για πρώτη φορά στο «ΠΡΩΙΝΟ» του ΑΝΤ1 τον Γιώργο Λιάγκα και αποκαλύπτει τη δική του αλήθεια, φωτίζοντας πλευρές της υπόθεσης, που έως τώρα δεν έχουν ακουστεί ποτέ, από τη στιγμή του συμβάντος έως και το τελευταίο δευτερόλεπτο στην αίθουσα του δικαστηρίου.

"Δυστυχώς έχω χάσει το χαμόγελο μου. Νοιώθω ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχω μεγαλώσει. Πέρασα πολύ περίεργη φάση στη ζωή μου και δεν τ ην εύχομαι ούτε στον εχθρό μου", είπε αρχικά ο Μάνος Παπαγιάννης και συνέχισε "εγώ είμαι το θύμα, δεν χτύπησα ποτέ κανέναν, ποτέ στη ζωμή μου δεν έχω κάνει κακό σε κανέναν".

"Νοιώθω αδικημένος" είπε σχολιάζοντας την απόφαση του δικαστηρίου.

Όσον αφορά πως βίωσαν τα παιδιά του τη δικαστική του διαμάχη με την ηθοποιό είπε: "ο γιος μου με ρωτούσε Τι βγήκες στο δικαστήριο'" και "η κόρη μου τρόμαξε μήπως μπω στη φυλακή, μην βρεθώ πίσω από τα κάγκελα".

«Ο μικρός είναι μικρός και δεν έχει καταλάβει πολλά πράγματα. Η Λυδία είχε ζήσει κάποιες καταστάσεις που καλό θα ήταν να μην τις ζούσε. Ακόμα και στην πρώτη δίκη πήγαινε στο δωμάτιό της".

Στο πλευρό του σε όλη αυτή την περιπέτεια στάθηκε δίπλα του η συζύγός του Αγγελική Δαλιάνη. "Η Αγγελική ήταν πολύ υποστηρικτική, υπήρχαν σκαμπανεβάσματα, εντάσεις και κλάματα, δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που γινόταν στην οικογένειά μας", τόνισε ο Μάνος Παπαγιάννης.

Χτυπήθηκα εκείνη τη μέρα, δεν χτύπησα κανένα, το θύμα είμαι εγώ. Είπαμε βαριές κουβέντες ο ένας στον άλλον και μέχρι εκεί. Η κ. Παυλίδου έχει τρεις ιατρικές γνωματεύσεις, καθεμιά έλεγε διαφορετικά ευρήματα. Η κ. Παυλίδου δεν έπεσε, όρθια ήταν. Δεν προκάλεσα καμία σωματική βλάβη στη Σοφία Παυλίδου», είπε ο ηθοποιός και συνέχισε:

«Την επόμενη μέρα από το συμβάν ζήτησα συγγνώμη από όλο το θίασο όπως μου ζήτησε η παραγωγή και προσπάθησα να επικοινωνήσω μαζί της. Πριν ζητήσει η κ. Παυλίδου από τον κ. Γκουρούση να της ζητήσω συγγνώμη, μου είχε κάνει μήνυση και είχε βρει συνάδελφο ηθοποιό για να με αντικαταστήσει.

Παρ’ όλο που δεν φταίω, πώς να ζητήσω συγγνώμη από έναν τόσο αδίστακτο και ξεδιάντροπο άνθρωπο; Την ώρα που δικαζόταν η κ. Παυλίδου, προθυμοποιήθηκα να ζητήσω συγγνώμη αλλά η κ. Παυλίδου δεν δεχόταν.

Δεν είναι όλοι οι συνάδελφοι εναντίον μου. Η Βάσια Τριφύλλη διέψευσε τα λεγόμενα της υπεράσπισης της κ. Παυλίδου και την είπε «ανακατώστρα».

Ο τεχνικός του θεάτρου ήταν ο μεγαλύτερος μάρτυρας και άκουσε τον Καλυβάτση να λέει αυτολεξεί αυτά τα οποία με κατηγορούσε. Δεν κλώτσησα την πόρτα, ούτε ήταν σπασμένη. Έβγαλα απλώς τα χέρια της από το πρόσωπό μου κι έφυγα».

Στη συνέχεια, ο Μάνος Παπαγιάννης σημείωσε τα εξής: «Αν κάποιος άνθρωπος με ξέρει καλύτερα από όλους, αυτός είναι η γυναίκα μου. Είναι δίπλα μου συνέχεια. Όλοι οι συνάδελφοί μου με στηρίζουν αλλά δεν έρχονται να με υπερασπιστούν στο δικαστήριο γιατί φοβούνται αυτούς τους αδίστακτους ανθρώπους.

Η κ. Παυλίδου μου υποσχέθηκε ότι θα με καταστρέψει, θα με διαλύσει, θα με θάψει ζωντανό και τα κατάφερε.

Ο Σωτήρης Καλυβάτσης ρώτησε την παραγωγή πόσα χρήματα παίρνει ο Μάνος. Του είπαν ότι παίρνω 1.800 ευρώ και ζήτησε 1.801. Αυτό δείχνει το ποιόν του ανθρώπου

Η Αγγελική Δαλιάνη ήταν με μωρό στο σπίτι και θήλαζε όταν την παρακάλεσα να αντικαταστήσει την Παυλίδου για να μη χάσουν όλοι οι άνθρωποι τη δουλειά τους

Ακούστηκε ότι εγώ βγαίνω σε εκπομπές, ενώ έχω να δώσω συνέντευξη 4 χρόνια. Η Παυλίδου έχει δώσει 17 συνεντεύξεις.

Η Κόνι Μεταξά και η Ρέα Τουτουνζή παρασύρθηκαν. Οι καταθέσεις τους μαζί με του Καλυβάτση είναι πανομοιότυπες.

Δεν έκανα μήνυση για επικίνδυνη σωματική βλάβη εναντίον της Παυλίδου, ο εισαγγελέας το όρισε.

Διαφωνώ που καταδικάστηκα στο πρώτο δικαστήριο, δεν ισχύει όμως, εκκρεμεί, γιατί έχει γίνει έφεση. Μου κάνει εντύπωση που η άλλη πλευρά πανηγυρίζει στο ημίχρονο.

Όλα αυτά τα χρόνια δεν έχω καμία επαγγελματική πρόταση εξαιτίας αυτής της υπόθεσης. Μου το έχουν πει γνωστοί μου, ένας σκηνοθέτης και ένας διαφημιστής.

Η καταστροφή που έχω υποστεί στα όνειρά μου είναι τεράστια. Ξεκίνησα από το μηδέν και σε μια στιγμή αυτός ο άνθρωπος και όλος ο περίγυρος μου τα διέλυσαν. Έχω υποστεί τεράστια οικονομική ζημιά. Το πρώτο διάστημα δεν μπορούσα να κυκλοφορήσω στον δρόμο».

