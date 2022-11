Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Ο Δίας, ο Κριός και το τριήμερο (βίντεο)

Αναλυτικές αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

Για μια καλή ημέρα και ένα καλό τριήμερο έκανε λόγο η Λίτσα Πατέρα, στο ξεκίνημα της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, την Τρίτη, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως ανέφερε η αστρολόγος, «ο Δίας περνάει στον Κριό μεθαύριο, που είναι ζώδιο της φωτιάς και έχει σχέση με την επικοινωνία και την επιχειρηματικότητα, έχει βέβαια σχέση και με τον πόλεμο, είναι ένα ζωντανό ζώδιο… κάνει κι ο Ήλιος τρίγωνο και είναι καλά».

Η Λίτσα Πατέρα τόνισε πως «το τετράγωνο του Άρη με τον Ποσειδώναμ που είναι τα λάθη, οι εξαπατήσεις και ότι δεν είναι καλό, ακόμη και θέματα που έχουν σχέση με το νερό και το υγρό στοιχείο, θα μπορούσαν να μας πιέσουν».

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής, έχοντας δίπλα της την Μαρία Κορινθίου, ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

