Συνταγές

Κέικ μπανάνα - σοκολάτα από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

Μια εύκολη συνταγή για απολαυστικό κέικ μπάνανα - σοκολάτα, ετοιμάζει και μας προτείνει η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου.

Την συνταγή για ένα εύκολο και απόλυτα γευστικό κέικ μπανάνα - σοκολάτα έδειξε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, την Παρασκευή, στην κουζίνα της εκπομπής «Το Πρωινό».

Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου έδειξε βήμα – βήμα την εκτέλεση της συνταγής, που μπορεί να γίνει χωρίς την χρήση μίξερ.

Υλικά - Για το κέικ μπανάνα με σοκολάτα

4 μπανάνες ώριμες

1 1/2 φλ. ηλιέλαιο

3/4 φλ. ζάχαρη επιλογής σας

2 αυγά μεγάλα

1 βανίλια

1/2 φλ. γάλα φρέσκο

1/2 φλ. γιαούρτι

2 1/2 φλ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

3 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

1 1/2 κ.γ. σόδα μαγειρικής

1 πρέζα/ες αλάτι

1/2 φλ. κουβερτούρα σε σταγόνες

1 1/2 φλ. καρυδόψιχα ψιλοκομμένη

Για τη φόρμα

Αλεύρι

Βούτυρο

Για τη σάλτσα σοκολάτας

1/3 φλ. νερό

1/2 φλ. ζάχαρη

2 κ.σ. βούτυρο

1/3 φλ. κακάο

1 1/2 φλ. ζάχαρη άχνη

1 πρέζα/ες αλάτι

Προετοιμασία

Όλα τα υλικά για τη συνταγή πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου.

Σε ένα μπολ βάζουμε τις πολύ ώριμες μπανάνες και με ένα πιρούνι τις λιώνουμε μέχρι να γίνουν πουρές.

Αλέθουμε ελαφρώς το καρύδι στο μπλέντερ χωρίς να γίνει σκόνη.

Κοσκινίζουμε σε ένα μπολ το αλεύρι, το baking powder και τη σόδα και προσθέτουμε το αλάτι και τη βανίλια.

Χρησιμοποιούμε φόρμα για κέικ με τρύπα με διάμετρο 25 εκατοστά και ύψος 10 εκατοστά.

Βουτυρώνουμε καλά τη φόρμα και στη συνέχεια πασπαλίζουμε με λίγο αλεύρι να ντυθεί ομοιόμορφα.

Τινάζουμε τη φόρμα να φύγει το περιττό αλεύρι.

Προθερμαίνουμε καλά το φούρνο στους 170°C στις αντιστάσεις.

Θα ψήσουμε στη κάτω σχάρα του φούρνου.

Για το κέικ μπανάνα

Στον κάδο του μίξερ βάζουμε το λάδι με τη ζάχαρη.

Τα χτυπάμε με το μίξερ για 3 με 4 λεπτά σε μέτρια ταχύτητα, για να μην πεταχτούν τα υλικά έξω από τον κάδο, μέχρι να λιώσει καλά η ζάχαρη.

Προσθέτουμε ένα ένα τα αυγά για να τα απορροφά το μείγμα πριν προσθέσουμε το επόμενο αυγό.

Ρίχνουμε το γιαούρτι και τον πουρέ μπανάνας και συνεχίζουμε το χτύπημα μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα.

Προσθέτουμε εναλλάξ το κοσκινισμένο αλεύρι με το γάλα και χτυπάμε το μείγμα για λίγα δευτερόλεπτα.

Τέλος, ρίχνουμε το αλεσμένο καρύδι και τις σταγόνες σοκολάτας.

Με μια σπάτουλα ανακατεύουμε απαλά το μείγμα κάνοντας κυκλικές κινήσεις από κάτω προς τα πάνω.

Από την ώρα που βάζουμε το αλεύρι δεν ανακατεύουμε πολύ ώρα το μείγμα.

Μόλις χαθεί όλο το αλεύρι μέσα στο μείγμα του κέικ σταματάμε το ανακάτεμα.

Αδειάζουμε το μείγμα για το κέικ μπανάνας στην έτοιμη φόρμα.

Ψήνουμε σε καλά προθερμασμένο φούρνο στους 170°C σε αντιστάσεις, στη τελευταία σχάρα για περίπου 1 ώρα.

Το κέικ είναι σωστά ψημένο όταν ξεκολλάει από τα τοιχώματα, έχει ροδίσει και έχει επαναφορά όταν το πιέζουμε. Για να δούμε αν το κέικ μπανάνας έχει ψηθεί, μπήγουμε τη λάμα από ένα μαχαίρι κι αν βγει στεγνή από το μείγμα για κέικ είναι έτοιμο.

Βγάζουμε το κέικ από το φούρνο.

Το αφήνουμε να σταθεί για 15 λεπτά στη φόρμα και μετά το αναποδογυρίζουμε με προσοχή σε σχάρα να κρυώσει.

Για την επικάλυψη

Κοσκινίζουμε την άχνη και το κακάο.

Προσθέτουμε το αλάτι.

Σε κατσαρολάκι βάζουμε τη ζάχαρη, το νερό και το βούτυρο, και σε μέτρια φωτιά ανακατεύουμε να λιώσουν, χωρίς όμως να βράσουν.

Προσθέτουμε τα κοσκινισμένα υλικά.

Ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθεί η σάλτσα σοκολάτας και να αποκτήσει γυαλιστερή όψη και λεία υφή.

Την αφήνουμε να κρυώσει και να σφίξει ελαφρά.

Περιχύνουμε το κέικ μπανάνας με τη σάλτσα σοκολάτας.

Μυστικά επιτυχίας Όταν βουτυρώνουμε μία φόρμα για κέικ αφήνουμε το σκεύος για 1 με 2 λεπτά στην κατάψυξη να παγώσει το βούτυρο.

Έπειτα αλευρώνουμε και τινάζουμε.

Έτσι, το σκεύος θα κάνει ένα φιλμ που θα προστατεύει το γλυκό και το βούτυρο της φόρμας δεν θα ρουφήξει πολύ αλεύρι για να το βαρύνει.

