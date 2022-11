Κόσμος

Ερντογάν – Πούτιν: Τηλεφωνική επικοινωνία για σιτηρά και φυσικό αέριο

Μόσχα και Άγκυρα, σχεδιάζουν κατόπιν πρότασης του Πούτιν, τη δημιουργία κόμβου φυσικού αερίου στην Τουρκία.

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, είχε τηλεφωνική επικοινωνία, με τον Ρώσο ομόλογο του, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνιών της τουρκικής Προεδρίας, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία του ο Πρόεδρος Ερντογάν μετέφερε τις ευχαριστίες του στον Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν για την εποικοδομητική του στάση σχετικά με την παράταση 120 ημερών της Συμφωνίας της Κωνσταντινούπολης για τις εξαγωγές σιτηρών.

Εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την πρόταση του Πούτιν για δημιουργία κόμβου φυσικού αερίου στην Τουρκία, ο Πρόεδρος Ερντογάν σημείωσε ότι οι ομάδες θα κάνουν τις απαραίτητες τεχνικές, νομικές και εμπορικές αξιολογήσεις προκειμένου να επιτευχθούν οι κοινοί στόχοι το συντομότερο δυνατό.

Ο Πρόεδρος Ερντογάν ευχαρίστησε επίσης τον Πούτιν για τα συλλυπητήρια του για την τρομοκρατική επίθεση στην Κωνσταντινούπολη.

Ο τουρκικός Τύπος για την επίσκεψη Δένδια στη Λιβύη

Ως σκάνδαλο και διπλωματικό αίσχος βλέπουν και σήμερα τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης την κρίση που προκλήθηκε χθες μεταξύ Αθήνας και Τρίπολης.

Η Μιλιέτ στο πρωτοσέλιδό της έχει τίτλο «Κρίση Δένδια στη Λιβύη», ωστόσο στις εσωτερικές σελίδες έχει τίτλο «Γεια και αντίο! Η Ελλάδα έγινε ο περίγελος του κόσμου”. Κάνει λόγο για «φιάσκο στη Λιβύη»

Η Χουριέτ έχει τίτλο «Το πείσμα του Έλληνα υπουργού προκάλεσε κρίση»

Επίσης η εφημερίδα Τακβίμ έχει τίτλο «Φιάσκο Έλληνα ΥΠΕΞ Δένδια στη Λιβύη: Έγιναν ο περίγελος του κόσμου»

Η εφημερίδα Ακσάμ έχει τίτλο «Στόχος τους ξανά η Τουρκία! Μεγάλη δυσπεψία στην Αθήνα»

Το Οντά TV κάνει λόγο για «Διπλωματική ιδιοτροπία» του Έλληνα ΥΠΕΞ ο οποίος δεν κατέβηκε από το αεροπλάνο

Τέλος το TGRT γράφει είναι «Σκανδαλώδης ο ισχυρισμός από τον ελληνικό Τύπο για τη διπλωματική κρίση ότι έστησαν παγίδα στην Ελλάδα.

Αιχμές Μπαμπακάν για Ερντογάν – Σοϊλού

Ο Αλί Μπαμπακάν σε δηλώσεις του καυτηρίασε τη διγλωσσία Ερντογάν – Σοϊλού, λέγοντας πως «οι ΗΠΑ βρίσκονται στην τρίτη θέση, μεταξύ των χωρών που ο Ερντογάν τις ευχαριστεί για τα συλλυπητήρια. Τώρα εμπιστευόμαστε αυτά που λέει αυτός ο Υπουργός ή αυτά που λέει ο Πρόεδρος; Ας μιλήσει ο υπουργός που διορίστηκε από τη χώρα με τον Πρόεδρο και ας αποφασίσουν πρώτα μεταξύ τους αν οι ΗΠΑ είναι φίλοι ή εχθροί».

