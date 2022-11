Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Διακινούσαν μεγάλες ποσότητες χασίς και κοκαΐνη

Χειροπέδες σε πέντε μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτιά σε περιοχές της Θεσσαλονίκης. Πώς έπεσαν στα "δίχτυα" των Αρχών.

Συνελήφθησαν την Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου, σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Δράμας, πέντε μέλη εγκληματικής οργάνωσης, εκ των οποίων τρεις αλλοδαποί και δύο ημεδαπές, οι οποίοι δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της αποθήκευσης, διακίνησης και κατοχής ναρκωτικών ουσιών κατά περίπτωση.

Αναλυτικότερα, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με διακίνηση ναρκωτικών από τους δράστες, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν συντονισμένη επιχείρηση, στην οποία συνέδραμε ο αστυνομικός σκύλος ναρκωτικών «VERA».

Κατά τη διάρκεια αυτής, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε περιοχή της Θεσσαλονίκης ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, το οποίο είχε προηγουμένως σταθμεύσει ο ένας αλλοδαπός και τη στιγμή που μαζί με τους άλλους δύο αλλοδαπούς και την μία ημεδαπή επιχείρησαν να το παραλάβουν, ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν, καθώς σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο εσωτερικό του οχήματος βρέθηκαν (37) συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 41 κιλών και 764 γραμμαρίων.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες σε οικίες που διατηρούσαν οι δράστες ως χώρο αποθήκευσης και απόκρυψης των ναρκωτικών, όπου εντόπισαν και συνέλαβαν και την πέμπτη δράστιδα, ενώ στο εσωτερικό των σπιτιών βρέθηκαν επιπλέον:

4 νάιλον συσκευασίες και 1 γυάλινο δοχείο με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 2 κιλών και 90,1 γραμμαρίων,

5 νάιλον συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 123,2 γραμμαρίων και

1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Κατασχέθηκαν συνολικά 43 κιλά και 854,1 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 123,2 γραμμάρια κοκαΐνης, 1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες ως μέσο μεταφοράς των ναρκωτικών, το χρηματικό ποσό των 4.675 ευρώ και κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ το προανακριτικό έργο ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Δράμας.

