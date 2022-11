Κοινωνία

Κολωνός - 12χρονη: Φωτογραφίες και ονόματα άλλων 3 συλληφθέντων (εικόνες)

Στην δημοσιότητα δόθηκαν φωτογραφίες και στοιχεία ταυτότητας των τριών ανδρών που συνελήφθησαν στις αρχές Νοεμβρίου.

Δόθηκαν στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας, οι φωτογραφίες καθώς και η ασκηθείσα ποινική δίωξη σε βάρος τριών Ελλήνων, οι οποίοι συνελήφθησαν στις 3 και 4 Νοεμβρίου 2022, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων, για την υπόθεση μαστροπείας της 12χρονης στον Κολωνό, ασκήθηκε ποινική δίωξη για γενετήσια πράξη με ανήλικο συμπληρώσαντα και μη τα 12 έτη, έναντι αμοιβής, κατ’ εξακολούθηση.

Δείτα τα στοιχεία και τις φωτογραφίες των τριών συλληφθέντων ΕΔΩ.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Αστυνομίας, "Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην άμεση ανάγκη προστασίας του κοινωνικού συνόλου από την εγκληματική δράση των κατηγορουμένων, στην πληρέστερη διερεύνηση τέλεσης και άλλων ομοειδούς βαρύτητας αξιόποινων πράξεων σε βάρος απροσδιορίστου εισέτι αριθμού ανηλίκων παθόντων και στην ευχερέστερη ικανοποίηση της ποινικής αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των εγκλημάτων που τέλεσαν, προκειμένου να αποτραπεί η διάπραξη άλλων εγκληματικών ενεργειών από τους ανωτέρω, καθώς και στη διερεύνηση της συμμετοχής αυτών και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-6476370 της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων και 210-6411111 της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας".

