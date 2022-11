Κόσμος

Ιταλία: Κατά συρροή δολοφόνος εκδιδόμενων γυναικών

Εργάτριες του σεξ και μία τρανσέξουαλ δολοφονήθηκαν άγρια μέσα σε μια νύχτα. Φόβοι για κατά συρροή δολοφόνο από τις Αρχές.

Δυο εκδιδόμενες γυναίκες και μια τρανσέξουαλ δολοφονήθηκαν σε μια από τις κεντρικότερες περιοχές της Ρώμης, δίπλα από τα δικαστήρια.

Δύο θύματα κατάγονταν από την Κίνα και το τρίτο από την Κολομβία και διέμεναν στην περιοχή Πράτι, κοντά στα δικαστήρια, αλλά και στα γραφεία της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης Rai.

Kαι οι τρεις δολοφονίες διαπράχθηκαν κατά την διάρκεια της νύχτας. Οι δύο Κινέζες βρέθηκαν νεκρές στο σπίτι τους: η μία στο υπνοδωμάτιο και η δεύτερη έξω από την πόρτα του σπιτιού, στον κοινόχρηστο χώρο του πρώτου ορόφου. Ο δράστης τις μαχαίρωσε θανάσιμα.

Παράλληλα, μια Κολομβιανή τρανσέξουαλ 65 ετών δολοφονήθηκε σε ισόγειο διαμέρισμα που νοίκιαζε, δίπλα στην οδό Τεουλάντα της Ρώμης, όπου βρίσκονται τα «στούντιο» της Rai. Και σε αυτή την περίπτωση, το έγκλημα διαπράχθηκε με μαχαίρι.

Σύμφωνα με τον Τύπο, υπάρχουν πολλές πιθανότητες να πρόκειται για τον ίδιο δράστη και μπορεί να πρόκειται για κατά συρροή δολοφόνο, ο οποίος δεν αποκλείεται να επιχειρήσει να στερήσει την ζωή και από άλλες εκδιδόμενες γυναίκες.

Σύμφωνα με την εφημερίδα La Repubblica, πολλοί δικηγόροι και ελεύθεροι επαγγελματίες, που εργάζονται και ζουν στην περιοχή, επισκέπτονταν τις εκδιδόμενες γυναίκες το μεσημέρι, πριν ή μετά το γεύμα. Οι έρευνες βασίζονται σε στοιχεία, που βρέθηκαν στα κινητά των δολοφονημένων γυναικών, και σε εικόνες από κάμερες ασφαλείας

Πολλές εκδιδόμενες γυναίκες μίλησαν στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης και ζήτησαν από τις εισαγγελικές και τις αστυνομικές αρχές να κάνουν ό,τι μπορούν για να εντοπίσουν άμεσα τον δολοφόνο, διότι αισθάνονται να απειλείται σοβαρά η ζωή τους.

