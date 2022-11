Υγεία - Περιβάλλον

Αντιγριπικό εμβόλιο - ΙΣΑ: Κανένα φάρμακο χωρίς ιατρική συνταγή

Ο ΙΣΑ ζητά από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η απάντηση στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.



Ο ΙΣΑ ζητά από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, με τη συμμετοχή των εκπροσώπων των Επιστημονικών Ενώσεων, για να συζητηθεί το κρίσιμο ζήτημα, της χορήγησης των αντιγριπικών εμβολίων χωρίς συνταγή γιατρού. Πάγια θέση του ιατρικού κόσμου είναι κανένα φάρμακο χωρίς ιατρική συνταγή.

Αναφορικά με την ανακοίνωση του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου ο ΙΣΑ επισημαίνει τα εξής:

"Ηθελημένα, σκόπιμα, άλλως προδίδοντας πλήρη άγνοια βασικών όρων και στοιχείων που αφορούν στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών συγχέουν τους όρους της «ιατρικής συνταγής», με εκείνη της «διενέργειας εμβολίου».

Αν Υπουργική Απόφαση τους έδωσε εσφαλμένα, κατά την κρίση μας, αλλά και όπως αποδεικνύεται περίτρανα σήμερα, το δικαίωμα να εκτελούν κατ΄ εντολή ιατρού εμβόλια, απόφαση τη νομιμότητας της οποίας, όπως γνωρίζουν θα κρίνει το ΣτΕ, αυτό ασφαλώς δεν σημαίνει ότι έγιναν ιατροί.

Η συνταγογράφηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και εμβολίων ανήκει για λόγους δημόσιας υγείας αποκλειστικά στους ιατρούς.

Ο κάθε επιστημονικός κλάδος έχει διακριτούς λόγους στη δημόσια υγεία και όσοι επιθυμούν να τελούν ιατρικές πράξεις θα πρέπει να έχουν την ανάλογη επιστημονική κατάρτιση. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει τότε τουλάχιστον και οι γιατροί να πουλάνε φάρμακα!

Ο ΙΣΑ εκφράζει επίσης την έντονη δυσαρέσκειά του, για την στοχευμένη επίθεση του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου εναντίον του, παρά το γεγονός ότι ανάλογη θέση πήραν και άλλοι Ιατρικοί Σύλλογοι καθώς και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος.

Οφείλουμε όλοι να βάζουμε στην άκρη τα προσωπικά ή επαγγελματικά οικονομικά οφέλη, με γνώμονα τη δημόσια υγεία."

