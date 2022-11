Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: Παραβιάσεις από τουρκικά F-16

Ζεύγος τουρκικών μαχητικών πέταξε στον ελληνικό εναέριο χώρο, χωρίς να έχει καταθέσει σχέδιο πτήσης.

Όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΕΘΑ, ζεύγος τουρκικών αεροσκαφών F-16 εισήλθε στο FIR Αθηνών χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης, παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο και στις 13:40 πέταξε πάνω από το Καστελλόριζο και ένα λεπτό αργότερα πάνω από τη Ρω, στα 24.000 πόδια.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν από αντίστοιχα ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική.

