ΚΕΘΕΑ Εν Δράσει: Νέος ξενώνας 24ωρης λειτουργίας στις γυναικείες φυλακές του Ελαιώνα (εικόνες)

Το νέο ξενώνα εγκαινίασε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τον πρωθυπουργό εκπροσώπησε η Ζωή Ράπτη.

Τον νέο ξενώνα 24ωρης λειτουργίας, στις γυναικείες φυλακές Ελαιώνα, της Θεραπευτικής Κοινότητας του ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, εγκαινίασε, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Η Υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη εκπροσώπησε τον Πρωθυπουργό στην εκδήλωση για τα εγκαίνια του Ξενώνα και της ολοήμερης λειτουργίας της Θεραπευτικής Κοινότητας του ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ.

Στην ομιλία της, η Υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη επεσήμανε ότι «η παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη σημασία της παροχής ποιοτικών και αποτελεσματικών υπηρεσιών επανένταξης στο πλαίσιο του σωφρονιστικού μας συστήματος.

Σήμερα, και σε συνέχεια της επέκτασης της λειτουργίας του Ξενώνα της Θεραπευτικής Κοινότητας μέσα στο σωφρονιστικό κατάστημα Κορυδαλλού I, τον περασμένο Ιούλιο, προχωράμε στα εγκαίνια του Ξενώνα και την επέκταση της λειτουργίας του σε 24ωρη βάση, στις Γυναικείες Φυλακές Ελαιώνα Θηβών.

Με αυτό τον τρόπο γυναίκες, που αντιμετωπίζουν προβλήματα με το νόμο και τις εξαρτήσεις μπορούν να λάβουν βοήθεια σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο εντός των φυλακών, στον οποίο θα διαβιούν.

Εκεί, τα συμμετέχοντα μέλη λαμβάνουν υπηρεσίες θεραπείας, εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε να μπορούν να επανενταχθούν στην κοινωνία, ενώ υποστηρίζονται συμβουλευτικά και οι οικογένειές τους».

Όπως υπογράμμισε η Υφυπουργός Υγείας, «στον Ξενώνα του Καταστήματος Κράτησης Γυναικών Ελαιώνα Θηβών, υπάρχει δυνατότητα φιλοξενίας 16 ατόμων, και σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες συμβουλευτικής, που ήδη παρέχονται, ο αριθμός αυτός ανέρχεται σε 34 άτομα ωφελουμένων.

Από την έναρξη της λειτουργίας του μέχρι σήμερα, το Πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ έχει εξυπηρετήσει στην Α΄ Φάση Συμβουλευτικής προετοιμασίας 1379 εξαρτημένες γυναίκες και στην Β΄ Φάση Θεραπείας 464 γυναίκες».

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι γυναίκες που συμμετέχουν, θα μπορέσουν να ξαναπάρουν τη ζωή στα χέρια τους».

Την εκδήλωση των εγκαινίων τίμησαν με την παρουσία τους ο Μητροπολίτης Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιος, ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής Κωνσταντίνος Παπαθανασίου, βουλευτές του νομού, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο Διευθυντής του Καταστήματος Κράτησης Γυναικών Ελαιώνα Θηβών Γιώργος Μακρής και ο Πρόεδρος του ΚΕΘΕΑ Χρήστος Λιάπης, καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. και οι διευθυντές Β. Γκιτάκος και Β. Καταγής.

