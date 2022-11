Υγεία - Περιβάλλον

Χρήσιμες συμβουλές για απώλεια βάρους

Μικρά μυστικά και χρήσιμες οδηγίες για να χάσετε κιλά και μετά από αρκετές εβδομάδες προσπαθειών, όταν η ζυγαριά μοιάζει να “κολλάει”.

Το βάρος των πρώτων μηνών χάθηκε και πλέον ανεβαίνετε στη ζυγαριά με περισσότερο κέφι βάζοντας τον πήχη όλο και ψηλά, όμως η ζυγαριά έχει πάψει να σας υπακούει. Έχει σταματήσει η καθοδική πορεία που είχατε συνηθίσει κι αισθάνεστε ότι παραμένετε στάσιμοι. Πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε αυτή την κατάσταση;

«Προτού υποθέσετε ότι φταίει η ζυγαριά ή ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αναρωτηθείτε: Αισθάνεστε καλύτερα; Τα ρούχα εφαρμόζουν καλύτερα στο σώμα σας; Μήπως χάνετε απλά πόντους και όχι κιλά, επειδή το βάρος των μυών είναι πλέον μεγαλύτερο από πριν παρόλο που το λίπος σας έχει λιγοστέψει;

Εξακολουθείτε να χάνετε, αλλά με βραδύτερο ρυθμό; Ίσως χρειαστεί να συνεχίσετε λίγο περισσότερο, κάνοντας μικρές τροποποιήσεις στο ημερήσιο διαιτολόγιο και την καθημερινότητά σας», αναφέρει ο κ. Ευμένης Π. Καραφυλλίδης, Κλινικός Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, Διευθυντής Διαιτολογικού Τμήματος Μetropolitan General, ο οποίος παραθέτει χρήσιμες συμβουλές για απώλεια του ανεπιθύμητου βάρους:

Μειώστε την ποσότητα των υδατανθράκων που καταναλώνετε καθημερινά μόνο κατά 5 με 10 γραμμάρια.

μόνο κατά 5 με 10 γραμμάρια. Ταυτόχρονα αυξήστε την ποσότητα του λίπους και μειώστε την πρωτεΐνη.

Μην γίνεστε θύματα των «κρυφών» υδατανθράκων, δηλαδή αυτών που βρίσκονται σε επεξεργασμένα τρόφιμα ή φάρμακα που περιέχουν ζάχαρη. Εντοπίστε τους και απομακρυνθείτε από αυτούς.

Αυξήστε τα επίπεδα δραστηριότητάς σας.

Εξετάστε την πιθανότητα αντικατάστασης της φαρμακευτικής αγωγής που ήδη λαμβάνετε και μπορεί να επηρεάζει τον μεταβολισμό σας, όπως κάποια ορμονική θεραπεία ή λήψη αντικαταθλιπτικών, με νέα φάρμακα, ύστερα από συνεννόηση μόνο με τον ιατρό σας.

μόνο με τον ιατρό σας. Πιείτε τουλάχιστον οκτώ ποτήρια νερό ημερησίως.

Μείνετε μακριά από την απερίσκεπτη κατανάλωση τεχνητών γλυκαντικών, τυριών και τη λήψη συμπληρωματικής πρωτεΐνης.

