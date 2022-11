Κοινωνία

“Κιβωτός του Κόσμου”: Σοκάρει η μαρτυρία στον ΑΝΤ1 πρώην φιλοξενούμενης (βίντεο)

Η παιδική εργασία, κακοποίηση και τιμωρίες, μεταξύ των οποίων και απομόνωση, καταγγέλλει η πρώην φιλοξενούμενη στη δομή.

Ρεπορτάζ Κέλλυ Χεινωπόρου

Μία 20χρονη, σήμερα, φοιτήτρια που πέρασε έξι χρόνια φιλοξενούμενη σε δομή της «Κιβωτού του Κόσμου», σε πόλη της περιφέρειας μιλά στον ΑΝΤ1 για ψυχολογική και σωματική κακοποίηση, για σκληρή εργασία μέσα στην δομή, αλλά και για μήνες απομόνωσης όταν δεν ακολουθούσες τους κανόνες.

«Απομόνωση ονομάζουν εκείνοι το γεγονός να μην έχουμε καμία επαφή με τα υπόλοιπα παιδιά. Εγώ πχ ήμουν ένα καλοκαίρι, το οποίο το είχα περάσει τρεις μήνες στο δωμάτιό μου. Είχαμε συγκεκριμένες ώρες που δουλεύαμε, σαν εργαζόμενοι κανονικά και κοιμόμασταν και τρώγαμε μέσα στο δωμάτιό μας», καταγγέλλει η κοπέλα.

Για τις σκληρές τιμωρίες, πρώην εργαζόμενοι – που πλέον αρχίζουν να μιλούν για το τι είχαν δει μέσα στην δομές της οργάνωσης – γράφουν στα κοινωνικά δίκτυα :

«Όλα αυτά είναι αλήθεια. Τα παιδιά περνούν άσχημα και Ναι! Όλη μέρα βάζουν τιμωρίες. Είναι σαν να είσαι φυλακισμένος. Εμένα επτά χρόνια εκεί και με βγάλαν τρελή επειδή έλεγα την αλήθεια. Παρόλα αυτά, έχω φύγει και είμαι σε άλλο ίδρυμα και είναι και καλύτερα».

Οι σκοτεινές, μέσα στο κύριο κτήριο της δομής, αποθήκες, όπου συγκεντρώνονταν οι δωρεές του κόσμου, όπως λέει η πρώην φιλοξενούμενη, είχε μετατραπεί για τους πιο «ατίθασους» η φυλακή τους. Όπως λέει, φιλοξενούμενος έμεινε στην απομόνωση έναν ολόκληρο χρόνο …. «Ποιο είναι το χειρότερο που έχεις ακούσει από παιδί που ξέρεις;», ρωτήθηκε η 20χρονη και απάντησε:

«Να το έχουν χτυπήσει αρκετά βάναυσα. Ήταν στην απομόνωση για πάνω από έναν χρόνο. Για έναν χρόνο δεν μιλούσε στα παιδιά. Τον είχαν σε μια πτέρυγα όπου τον είχαν μόνο του. Δεν πήγαινε σχεδόν πουθενά. Δεν έβγαινε, δεν μπορούσε να πάει κάπου. Μόλις τελείωνε την δουλειά, εκεί. Εκεί ήταν χωρίς νερό, χωρίς φως, χωρίς τίποτα. Εκείνη πλευρά του σπιτιού, εκείνο τον καιρό, λειτουργούσε σαν αποθήκη, εκεί βάζαμε κάποια πράγματα που έφερνε ο κόσμος» .

«Εκεί στα ΜΜΕ πρέπει να βγούμε εμείς... εμείς τα παιδιά που ζήσαμε εκεί μέσα βιώσαμε πράγματα εκεί μέσα που ακόμα και τώρα μερικά από εμάς μας στοιχειώνουν και κάποιους από εμάς μας φοβίζουν για το τι θα γίνει με όσους έχουμε εκεί μέσα τα αδέρφια μας», γράφει στα social media πρώην εργαζόμενος στη δομή.

«Σωματική κακοποίηση έχω δει μέχρι μια σφαλιάρα και σπρωξίματα. Έδωσε ένα χαστούκι για παραδειγματισμό. Άλλα παιδιά από ό,τι έχω μάθει, έχουν δεχτεί και σεξουαλική και άλλου είδους βία, και από στελέχη και από τους παιδαγωγούς και από τους υπεύθυνους»,λέει η 20χρονη

Άλλη πρώην φιλοξεονύμενη αναφέρει: «Εμένα με χτυπούσε ο Πέτρος ήμουν και εγώ στη Κιβωτό κάποτε».

«Έχω κάνει προσωπικά καταγγελία για την ‘Κιβωτό’ με την οποία είχα πάρε δώσε για πολλά χρόνια. Το θέμα λύθηκε μόνο προσωρινά και έπειτα η κακοποίηση απλά άλλαξε μορφή, ώστε να μην είναι ορατή. Σίγουρα θα χρειαστεί η παρέμβαση εισαγγελέα για να γίνει κάτι, αλλά πρέπει να είναι ουσιαστική...», αναφέρει πρώην φιλοξενούμενος.

Ορατή βία ή μη, πλέον πρώην εργαζόμενοι και παιδιά που έζησαν στις δομές πλέον έχουν αρχίσει να μιλάνε και να περιγράφουν τι έβλεπαν και τι βίωναν πίσω από τις κλειστές πόρτες της δομής.

