Άρτα: Σκότωσε τον αδελφό του στο ξύλο

Τραγωδία στην Άρτα μεταξύ δύο αδελφών, με τον έναν να σκοτώνει τον άλλον με τα ίδια του τα χέρια.

'Ενας 60χρονος από τους Αγίους Αναργύρους Άρτας σκότωσε τον 55χρονο αδελφό του, μετά απο άγριο καβγά.

Τα δύο αδέλφια, που έμεναν στο ίδιο σπίτι, τσακώθηκαν και ο μεγαλύτερος ξυλοκόπησε τον μικρότερο μέχρι θανάτου, στην αυλή τους.

Όταν συνειδητοποίησε τι είχε συμβεί, πήγε σε γείτονά του, το είπε και κάλεσαν τις Αρχές.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και συνέλαβαν τον άνδρα, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

