Υγεία - Περιβάλλον

Μικρά νησιά: στήριξη σε εγκύους και νέους γονείς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι υπηρεσίες που θα προσφέρονται στις εγκύους και τους νέους γονείς που ζουν σε μικρά νησιά. Τα νησιά που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα.

Την έναρξη προγράμματος υποστήριξης εγκύων και νέων γονέων που κατοικούν σε μικρά νησιά της επικράτειας (με πληθυσμό μικρότερο των 3.000 μονίμων κατοίκων) ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Φορέας υλοποίησης του προγράμματος είναι η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Φαιναρέτη».

Σκοπός του προγράμματος είναι η αντιμετώπιση των ελλείψεων στον τομέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας κατά την εγκυμοσύνη και την αρχή της γονεϊκότητας σε νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας, με τη χρήση ψηφιακής πλατφόρμας, υπηρεσιών μαιευτικής φροντίδας- συμβουλευτικής, ψυχολογικής υποστήριξης και ψυχιατρικής παρακολούθησης.

Τα νησιά στα οποία περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα είναι: Αγαθονήσι, Άγιος Ευστράτιος, Αγκίστρι, Αμοργός, Ανάφη, Αντικύθηρα, Αντίπαρος, Αντίπαξοι, Αρκοί, Αστυπάλαια, Γαύδος, Γυαλί, Διαπόντιοι Νήσοι, Δονούσα, Ελαφόνησος, Ηρακλειά, Θηρασιά, Θύμαινα, Ιθάκη, Ίος, Κάλαμος, Κάσος, Καστελόριζο, Καστός, Κέα, Κίμωλος, Κουφονήσια, Κύθνος, Λειψοί, Μεγανήσι, Νίσυρος, Οινούσσες, Παξοί, Σαμοθράκη, Σέριφος, Σίκινος, Σίφνος, Σκύρος, Σύμη, Σχοινούσα, Τήλος, Ύδρα, Φολέγανδρος, Φούρνοι, Χάλκη, Ψαρά.

Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής οι κάτοικοι των παραπάνω νησιών μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα επικοινωνώντας με τη «Φαιναρέτη» στο τηλέφωνο 2109319054 από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9.00 - 21.00 ή μέσω e-mail στο info@fainareti.gr.

Ειδήσεις σήμερα:

“Κιβωτός του Κόσμου” - Γουλιδάκης: Η επαφή με τον Οργανισμό, η δωρεά και οι λαχνοί (βίντεο)

Τροχαίο με εγκατάλειψη: το σπαρακτικό “αντίο” της μητέρας της 21χρονης φοιτήτριας

Κοπέλα κόλλησε σε... κούνια και την απεγκλώβισε η Πυροσβεστική (βίντεο)