DuoDay - Μητσοτάκης: Ο νεαρός Γιώργος συνόδευσε τον πρωθυπουργό στις υποχρεώσεις του (βίντεο)

Την DuoDay τίμησε και φέτος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το βίντεο που ανέβασε στα social media παρέα με τον Γιώργο Τσεβά.

«Στο σημερινό μου πρόγραμμα είχα τη χαρά να έχω δίπλα μου τον 26χρονο Γιώργο Τσεβά, ο οποίος διαγνώσθηκε σε νεαρή ηλικία με λειτουργικό αυτισμό. Ο Γιώργος συμμετείχε στις σημερινές συσκέψεις, στο πλαίσιο της #DuoDay2022» αναφέρει σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ για την εξαιρετική συνεργασία. pic.twitter.com/35zeQE5b7c — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) November 18, 2022

Η ανάρτησή του συνοδεύεται από βίντεο όπου ο Γιώργος περίμενε τον πρωθυπουργό στην πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου και στη συνέχεια συμμετείχε στην πρωινή σύσκεψη και στην εκδήλωση για τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου.

«Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ για την εξαιρετική συνεργασία» προσθέτει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Από την πλευρά της, η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου μοιράστηκε όλες τις δραστηριότητες της ημέρας της με τον νεαρό Ευθύμη Τσίγκα, που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Μάλιστα, οι δυο τους βρέθηκαν και στο στούντιο της εκπομπής του ΑΝΤ1 "Καλημέρα Ελλάδα".

Την ημέρα «DuoDay», ένας εργαζόμενος και ένα άτομο με αναπηρία σχηματίζουν «δίδυμο» (Duo) και το άτομο συμμετέχει ενεργά, όσο το δυνατόν περισσότερο, στις συνήθεις εργασίες των εργαζομένων.

