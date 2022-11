Κόσμος

Τουρκία – Οκτάι: Με το τουρκολιβυκό μνημόνιο σκίσαμε τους χάρτες της Σεβίλλης

Νέες βολές κατά της Ελλάδας από τον Τούρκο Αντιπρόεδρο, ο οποίος εξήρε την πολιτική της κυβέρνησής του.

«Με το τουρκολιβυκό μνημόνιο στην πραγματικότητα η Τουρκία έσκισε τους χάρτες που ονομάζονται Σεβίλλη» ισχυρίστηκε ο Φουάτ Οκτάι.

Τότε, σύμφωνα με τον Τούρκο Αντιπρόεδρο, εφαρμοζόταν μια πολιτική βήμα - βήμα που επιδίωκε να περιορίσει την Τουρκία στην ανατολική Μεσόγειο.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρία Άννα Ανδρέου, ο Φουάτ Οκτάι υποστήριξε ακόμη πως όταν η τουρκική κυβέρνηση υπέγραφε το μνημόνιο με τη Λιβύη, η αντιπολίτευση δεν είχε καταλάβει ακόμη από που προέρχεται η απειλή με τα όρια της θαλάσσιας δικαιοδοσίας.

Ο Τούρκος Αντιπρόεδρος εξήρε την πολιτική της κυβέρνησής του υποστηρίζοντας ότι πως όταν πρόκειται για τα συμφέροντα της Τουρκίας στην ανατολική Μεσόγειο ή αλλού, εκτιμούν τί θα συμβεί, προετοιμάζονται ανάλογα, και χωρίς δισταγμό λαμβάνουν αποφάσεις και τις υλοποιούν.

Νωρίτερα, ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού υποστήριξε ότι «οι ΗΠΑ κανονίζουν τους λογαριασμούς τους στα Βαλκάνια μέσω Ελλάδας» και κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι προκαλούν αστάθεια στον κόσμο.

Μιλώντας στην επιτροπή προϋπολογισμού της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, ο Τούρκος Υπουργός επικρίνοντας την Ουάσιγκτον ανέφερε «οι ΗΠΑ υποτίθεται ότι θα έφερναν ειρήνη και δημοκρατία στο Ιράκ και το Αφγανιστάν. Το μόνο που άφησαν πίσω ήταν η καταστροφή, η τρομοκρατία, η αστάθεια, μια ετήσια παραγωγή 9.000 τόνων οπίου και ανθρώπων που πέφτουν από τις ρόδες των αεροπλάνων. Με το εμπάργκο που εφαρμόζουν εδώ και χρόνια, απομόνωσαν το Ιράν και το απέκοψαν από τον κόσμο. Οι ΗΠΑ κανονίζουν τους λογαριασμούς τους με την Κίνα μέσω Ταϊβάν, τους λογαριασμούς τους στα Βαλκάνια μέσω Ελλάδας και τους λογαριασμούς τους με τη Μέση Ανατολή μέσω του PKK/YPG».

