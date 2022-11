Κοινωνία

Κακοποίηση ζώων: Βίντεο της ΕΛΑΣ με τον Ζουγανέλη για τη νέα γραμμή καταγγελιών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Γιάννης Ζουγανέλης προτρέπει τους πολίτες να καλέσουν στην ειδική γραμμή καταγγελιών σε περίπτωση που αντιληφθούν κακοποίηση ζώου.



Κοινωνικό μήνυμα στέλνει η Ελληνική Αστυνομία μέσω βίντεο για την νέα τηλεφωνική γραμμή, τον πενταψήφιο αριθμό 10410, όπου μπορούν να καλούν οι πολίτες και να καταγγέλλουν τυχόν κακοποιήσεις ζώων.

Πρωταγωνιστής του βίντεο είναι ο ηθοποιός και μουσικός Γιάννης Ζουγανέλης που προτρέπει τους πολίτες να καλέσουν το 10410 σε περίπτωση που αντιληφθούν οποιαδήποτε κακοποίηση ζώου.

«Η κακοποίηση δεν αφορά μόνο στους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να είσαι φιλόζωος για να το καταλάβεις. Αρκεί να είσαι άνθρωπος. Κατάγγειλε κάθε μορφή κακοποίησης. Η ζωή τους κρέμεται από μία γραμμή. 10410. Γραμμή προστασίας ζώων της ΕΛ.ΑΣ και δείξε μας τον δρόμο. 10410, έχουν και τα ζώα ψυχή» αναφέρει στο σποτ της ΕΛ.ΑΣ.ο Γιάννης Ζουγανέλης.

Ειδήσεις σήμερα:

“Κιβωτός του Κόσμου”: Σοκάρει η μαρτυρία στον ΑΝΤ1 πρώην φιλοξενούμενης (βίντεο)

Σύρος: Τον τσίμπησε μέλισσα και πέθανε

Άρτα: Σκότωσε τον αδελφό του στο ξύλο