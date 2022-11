Αθλητικά

Μουντιάλ 2022 - Ποτσετίνο: Ο Μέσι αξίζει να σηκώσει το Παγκόσμιο Κύπελλο

Να δει τον Λιονέλ Μέσι να σηκώνει την «κούπα» στο Μουντιάλ του Κατάρ θέλει ο Αργεντινός τεχνικός.

Οι σχέσεις του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο με τον Λιονέλ Μέσι στην περσινή σεζόν στην Παρί Σεν Ζερμέν ήταν «παγωμένες», ωστόσο ο Αργεντινός τεχνικός δεν έκρυψε την επιθυμία του να δει τον «ψύλλο» να σηκώνει στις 18 Δεκεμβρίου το Παγκόσμιο Κύπελλο με τη φανέλα της Αργεντινής.

«Θα ήθελα πολύ να σηκώσει ο Μέσι το Παγκόσμιο Κύπελλο. Το αξίζει. Σε αντίθεση με εκείνη την Αργεντινή του Μπιέλσα, η κατάκτηση του Κόπα Αμέρικα ήταν ένα ακόμα βήμα κι έδωσε αυτοπεποίθηση. Ο Λίο βρίσκεται έχει ωριμάσει ως παίκτης κι είμαστε σε μια κατάσταση, που δύσκολα μάς συναγωνίζεται κανείς. Δεν χρειάζεται να φοβάσαι. Το αν θα κερδίσεις ή όχι είναι άλλο θέμα.

Ψυχολογικά το μυαλό έχει μεγάλη δύναμη. Η Βραζιλία είναι φαβορί, η Ισπανία, η Γερμανία, η Αγγλία, η Αργεντινή... Μπορούμε να μιλήσουμε και για άλλες ομάδες, αλλά πρέπει να πιστεύεις πότε είσαι φαβορί» τόνισε ο Ποτσετίνο σε συνέντευξή του στην ισπανική «Marca» και πρόσθεσε πως «...αυτός που μπορεί ξεκάθαρα να πει ότι "είμαστε φαβορί" είναι ο Λουίς Ενρίκε. Αυτή η αισιοδοξία, η αλαζονεία, η υπεροψία είναι σημαντικό στοιχείο. Ο ποδοσφαιριστής πρέπει να είναι αλαζόνας και αδίστακτος.

Καταλαβαίνω το μήνυμα της Ισπανίας του Λουίς Ενρίκε. Πρέπει να είστε καλοί άνθρωποι έξω, αλλά όταν θα μπείτε για να παίξετε πρέπει να είστε αδίστακτοι».

Ο Ποτσετίνο δεν... παρέλειψε επίσης να αφήσει αιχμές προς τη διοίκηση της Παρί Σεν Ζερμέν, δείχνοντας ακόμη ενοχλημένος για τον τρόπο με τον οποίο χώρισε το περασμένο καλοκαίρι με τους Παριζιάνους.

«Είναι αχάριστοι. Όλοι υποτιμούν τη δουλειά του προπονητή. Όταν κερδίζαμε ήταν λόγω του ατομικού ταλέντου, ενώ όταν χάναμε έφταιγε ο προπονητής...».

