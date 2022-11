Κόσμος

Ρόμπερτ Μενέντεζ Τζούνιορ: Ελλάδα και Κύπρος έχουν νέο σύμμαχο στο Κογκρέσο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δηλώνει ο γιός του Προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών της Γερουσίας των ΗΠΑ, ο οποίος εξελέγη για πρώτη φορά ομοσπονδιακός βουλευτής, στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Την δέσμευση ότι από εδώ και πέρα η Ελλάδα και η Κύπρος θα έχουν ένα νέο σύμμαχο στο Κογκρέσο, εξέφρασε ο Ρόμπερτ Μενέντεζ Τζούνιορ, ο οποίος εκλέχθηκε για πρώτη φορά ομοσπονδιακός βουλευτής στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στην ΕΡΤ, ο νέος βουλευτής του Νιου Τζέρσεϊ αναφέρθηκε στους δεσμούς που έχει με την ελληνοαμερικανική κοινότητα, λέγοντας «θέλω να επαναλάβω τους βαθύτατους δεσμούς μου με την ελληνική και την κυπριακή κοινότητα. Είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες της 8ης Περιφέρειας της Πολιτείας του Νιου Τζέρσεϊ. Ανυπομονώ να γίνω σύμμαχος της κοινότητας, τόσο εδώ στο εσωτερικό όσο και σε διεθνές επίπεδο».

Παράλληλα, φάνηκε να είναι ιδιαίτερα ενημερωμένος για τις ιδιαιτερότητες της περιοχής μας. Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρθηκε στον αποσταθεροποιητικό ρόλο της Τουρκίας, λέγοντας πως οι ΗΠΑ πρέπει να θέσουν ορισμένα όρια.

Όπως σημείωσε, «η Τουρκία συνεχίζει να είναι ένας δύσκολος παράγοντας στην περιοχή και μια δύναμη αποσταθεροποίησης. Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση και να διασφαλίζουμε ότι έχουμε τοποθετήσει τα κατάλληλα ‘προστατευτικά κιγκλιδώματα’ στην Τουρκία και την κυβέρνησή της, ώστε να γίνει ένας καλύτερος σύμμαχος και καλύτερος γείτονας με την Ελλάδα και την Κύπρο».

Σχετικά με τα F-16, ο Ρόμπερτ Μενέντεζ Τζούνιορ έστειλε το μήνυμα ότι η Τουρκία δεν θα καταφέρει να βρει στήριξη στο αίτημα για την αγορά και την αναβάθμιση των μαχητικών της στην περίπτωση που συνεχίσει να επιμένει στην ίδια προκλητική συμπεριφορά.

«Η Τουρκία το τελευταίο διάστημα έχει υιοθετήσει θέσεις που είναι αντίθετες με τα συμφέροντα της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Επομένως, όσο συνεχίζει να ενεργεί με αυτόν τον τρόπο, δεν βλέπω τον λόγο να υποστηρίξουμε τις προσπάθειές της να αποκτήσει πρόσβαση στο F-16. Αυτό ισχύει τώρα. Ελπίζω ότι η Τουρκία θα κινηθεί προς μια πολύ καλύτερη κατεύθυνση, αλλά μέχρι να το κάνει δεν βλέπω κανένα λόγο να την υποστηρίξω στις προσπάθειές της να προμηθευτεί τα F-16», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Ρόμπερτ Μενέντεζ Τζούνιορ μίλησε και για το Κυπριακό, τονίζοντας ότι η επίλυσή του αποτελεί βασική αποστολή των ΗΠΑ. Όπως εξήγησε, «ο τρόπος που εξοικειωθήκαμε με το Κυπριακό ήταν από ανθρώπους που έπρεπε να εγκαταλείψουν τις κατεχόμενες περιοχές του νησιού κατά τη διάρκεια της εισβολής. Όπως οι Κουβανοί παππούδες μου, έπρεπε να μετακομίσουν και να ξαναρχίσουν τη ζωή τους εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ενώ είναι ιδιαίτερα πετυχημένοι άνθρωποι και σημαντικοί παράγοντες στην κοινότητά μας, στο τέλος της ημέρας, πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την επανένωση της Κύπρου, στην οποία οι άνθρωποι αυτοί θα μπορέσουν να επιστρέψουν στο κατεχόμενο τμήμα του νησιού υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτός είναι, λοιπόν, ο μακροπρόθεσμος στόχος. Οι προσπάθειες συνεχίζονται για να φτάσουμε εκεί. Αλλά αυτή είναι η σημαντική αποστολή που έχουμε ως σύμμαχος της Κύπρου και της Ελλάδας».

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ για ΝΑΤΟ: Η Ελλάδα έχει κρίσιμο ρόλο στην νοτιοανατολική πτέρυγα

Περού: αεροπλάνο τράκαρε με φορτηγό στον διάδρομο απογείωσης (βίντεο)

Ενδοοικογενειακή βία - Panic Button: Απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα