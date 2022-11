Υγεία - Περιβάλλον

Αερογέφυρα ζωής για δίδυμα νεογέννητα

Αγωνιώδης επιχείρηση επείγουσας αεροδιακομιδής δίδυμων νεογέννητων, προκειμένου να κρατηθούν στην ζωή.

(εικόνα αρχείου)

Αερογέφυρα ζωής στήθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου ανάμεσα στην Κρήτη και την Κω προκειμένου να σωθούν δύο νεογέννητα μωρά.



Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δίδυμα νεογνά μόλις μερικών ωρών παρουσίασαν σοβαρά προβλήματα υγείας με αποτέλεσμα οι θεράποντες ιατροί στο νοσοκομείο της Κω να διατάξουν την εσπευσμένη διακομιδή τους στην Κρήτη.



Η επιχείρηση σωτηρίας των δίδυμων νεογνών ήταν σε εξέλιξη τα ξημερώματα και ολοκληρώθηκε με επιτυχία νωρίς το πρωί του Σαββάτου με τα βρέφη να νοσηλεύονται πλέον στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.



