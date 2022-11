Πολιτική

Πλακιωτάκης: Καθημερινές προκλήσεις στο Αιγαίο - 6000 διασώσεις η Ελλάδα, απραξία η Τουρκία

Τι είπε ο Υπ. Ναυτιλίας για την επέκταση χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, τα έργα υποδομών σε νησιά και τις μόνιμες λύσεις στέγασης για όσους διορίζονται σε αυτά, αλλά και για το μεταφορικό ισοδύναμο.

Στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» του ΑΝΤ1 και στην Φαίη Μαυραγάνη μίλησε το Σάββατο ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Ερωτηθείς για το πρόσφατο περιστατικό της καταδίωξης διακινητή μεταναστών στην Κω, ο Γιάννης Πλακιωτάκης είπε ότι «τον συγκεκριμένο διακινητή οι υπηρεσίες ασφαλείας του Λιμενικού τον παρακολουθούσαν για δύο εβδομάδες» και ότι υπάρχει αυξημένη επιτήρηση καθώς «πλέον, εκτός από τις κλασσικές λέμβους, οι διακινητές χρησιμοποιούν ταχύπλοα και γιότ».

«Μόνο τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε σώσει πάνω από 6.000 συνανθρώπους μας. Παράλληλα, έχουμε εξαρθρώσει 19 κυκλώματα και έχουμε συλλάβει πάνω από 251 διακινητές. Εδώ είναι το κρίσιμο στοιχείο. Πόσους διακινητές και κυκλώματα έχει εξαρθρώσει η Τουρκία; Κανέναν», είπε ο Υπουργός Ναυτιλίας, σημειώνοντας για τα ναυάγια στο Αιγαίο πως «όταν χρησιμοποιείς μη αξιόπλοο πλοίο, χωρίς μέτρα ασφαλείας και σωσίβια, θα συμβούν τέτοια ατυχήματα και ναυάγια».

Ο Γιάννης Πλακιωτάκης επεσήμανε πως καθημερινά η Ελλάδα αντιμετωπίσει προκλήσεις στο Αιγαίο καθώς δεν υπάρχει μέρα που να μην προσπαθήσει τουρκικό σκάφος να μπει στα ελληνικά νερά. «Από το 2019 έχουν μειωθεί κατά 80% οι ροές, ωστόσο φέτος έχουμε τριπλάσια, σε σχέση με το 2021, περιστατικά προσπάθειας για παράνομη είσοδο μεταναστών στην Ελλάδα», σημείωσε.

«Το μεγάλο διακύβευμα είναι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Σε αυτό το κομμάτι, το Λιμενικό Σώμα έχει εξοπλιστεί με 24 νέα σκάφη τα τελευταία τρία χρόνια και είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες για άλλα 71 σκάφη», είπε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, συμπληρώνοντας πως παράλληλα εξοπλίζονται και τα υφιστάμενα σκάφη με θερμικές κάμερες και σύγχρονα συστήματα.

Με αφορμή και το πρόσφατο διπλωματικό επεισόδιο στην Τρίπολη και την παράνομη συμφωνία Τουρκίας – Λιβύης για τους υδρογονάνθρακες, ο κ. Πλακιωτάκης είπε πως είναι δικαίωμα της Ελλάδας η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια και πως θα γίνει την στιγμή που θα κριθεί ως κατάλληλη για τα ελληνικά συμφέροντα.

Αναφερόμενος σε έργα στα νησιά για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης μόνιμων κατοίκων και επισκεπτών, ο Γιάννης Πλακιωτάκης ανέφερε πως έχουν εξασφαλιστεί εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για να γίνουν άμεσα έργα σε νησιά, όπως η λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης.

Τόνισε ακόμη πως αναζητούνται, κυρίως μέσω ΣΔΙΤ, μόνιμες λύσεις για την στέγαση στελεχών του Λιμενικού, αλλά και άλλων υπηρεσιών του Δημοσίου, που διορίζονται στα νησιά, αλλά αδυνατούν να βρουν σπίτια ή να πληρώσουν για να μείνουν σε αυτά, λόγω των υψηλών ενοικίων.

Ερωτηθείς για το μεταφορικό ισοδύναμο, ο κ. Πλακιωτάκης είπε πως το μεταφορικό ισοδύναμο για τις επιχειρήσεις θα δοθεί στις αρχές Δεκεμβρίου ενώ ήδη έχουν δρομολογηθεί οι πληρωμές των επιβατών.

