Κοινωνία

Τροχαίο: Νεκρή πεζή που “θέρισε” αυτοκίνητο - Σοβαρά τραυματίστηκε δεύτερη γυναίκα

Ξεψύχησε στην άσφαλτο, σχεδόν ακαριαία μετά το χτύπημα, η μία από τις γυναίκες που παρασύρθηκαν από το αυτοκίνητο, ενώ διέσχιζαν τον δρόμο.

Ακόμη ένα θανατηφόρο τροχαίο και μια νεκρή στην άσφαλτο, προστέθηκαν στον μακρύ κατάλογο των δυστυχημάτων στους ελληνικούς δρόμους.

Το θανατηφόρο τροχαίο, με μια γυναίκα νεκρή και μια δεύτερη να δίνει μάχη για τη ζωή της, σημειώθηκε στον δρόμο Ρόδου- Λίνδου, το απόγευμα της Παρασκευής.

Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών μέσων ενημέρωσης, αυτοκίνητο, που εκινείτο με κατεύθυνση προς την Ρόδο, παρέσυρε δύο γυναίκες που προσπαθούσαν πεζή να διασχίσουν το ένα ρεύμα κυκλοφορίας.

Ως αποτέλεσμα της παράσυρσης των δύο γυναικών, ήταν να χάσει τη ζωή της η μια γυναίκα, 64 ετών, που υπέκυψε ακαριαία στα τραύματα της.

Η δεύτερη γυναίκα που χτυπήθηκε από το αυτοκίνητο, ηλικίας 36 ετών, τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο Ρόδου, όπου γιατροί στα Επείγοντα Περιστατικά έδωσαν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η τροχαία Ρόδου, η οποία διενεργεί την σχετική προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

Πηγή: dimokratiki.gr – rodiaki.gr

