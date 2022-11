Αθλητικά

NBA - Αντετοκούνμπο: Καλός, αλλά… άστοχος ο Giannis

Ο άσος του μπάσκετ πέτυχε καλή απόδοση, αλλά η αστοχία του σε συγκεκριμένα σουτ κόστισε στους Μπακς, που γνώρισαν ακόμη μια ήττα.

Μπορεί σε ακόμη ένα παιχνίδι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να ήταν ο κορυφαίος των Μπακς, ωστόσο δεν κατάφερε να οδηγήσει το Μιλγουόκι στη νίκη επί των Σίξερς στη Φιλαδέλφεια.

Τα «ελάφια» γνώρισαν την ήττα στο «Ουέλς Φάργκο Σέντερ» με 110-102, με αποτέλεσμα να έχουν πλέον ρεκόρ 11-4. Ο "Giannis" ήταν ο πρώτος σκόρερ των φιλοξενούμενων, οι οποίοι παρατάχθηκαν με απουσίες λόγω τραυματισμών (Κρις Μίντλετον, Τζο Ινγκλς, Πατ Κόνατον, Γουέσλι Μάθιους), καθώς πέτυχε 25 πόντους, ωστόσο ήταν άστοχος και ειδικά από τη γραμμή του φάουλ, αφού αστόχησε σε 11 (!) βολές.

Είχε 9/17 δίποντα, 1/5 τρίποντα και μόλις 4/15 βολές, ενώ τελείωσε τον αγώνα με 14 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και 5 λάθη στα 34 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα που βρέθηκε στο παρκέ. Αντίθετα, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο δεν χρησιμοποιήθηκε.

Από την πλευρά τους, οι Σίξερς, οι οποίοι έβαλαν τις βάσεις για την επικράτησή τους στο τρίτο δωδεκάλεπτο με ένα σερί 12-0, είχαν κορυφαίο τον Τζόελ Εμπίιντ που «άγγιξε» το τριπλ νταμπλ, καθώς είχε απολογισμό 32 πόντους (10/20 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 6/8 βολές), 11 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Επίσης, ο Ταϊρίς Μάξεϊ πέτυχε 24 πόντους για λογαριασμό των γηπεδούχων στο α΄ μέρος, αλλά δεν επέστρεψε μετά την ανάπαυλα, λόγω τραυματισμού στο αριστερό πόδι, ενώ οι Σίξερς συνεχίζουν να αγωνίζονται χωρίς τον τραυματία Τζέιμς Χάρντεν.

Στο μεταξύ, η Βοστώνη πέτυχε την ένατη διαδοχική νίκη της, επικρατώντας των Πέλικανς στη Νέα Ορλεάνη με 117-109. Ο Τζέιλεν Μπράουν ήταν ο πρώτος σκόρερ του αγώνα με 27 πόντους για τους Σέλτικς, ο Τζέισον Τέιτουμ πέτυχε νταμπλ νταμπλ με 19 πόντους και 10 ασίστ, ενώ οι «Κέλτες» ευστόχησαν σε 20 τρίποντα (από τις 46 προσπάθειες που επιχείρησαν), με τον Ντέρικ Ουάιτ να έχει 6/8.

Τέλος, ο Λούκα Ντόντσιτς έφτασε τα 50 τριπλ νταμπλ φίγκιουρ στην καριέρα του στο NBA, βοηθώντας το Ντάλας να επικρατήσει με 127-99 των Ντένβερ Νάγκετς. Ο Σλοβένος σούπερ σταρ τελείωσε τον αγώνα με 33 πόντους, 12 ριμπάουντ και 11 ασίστ και έγινε μόλις ο δέκατος παίκτης στην ιστορία που συμπλήρωσε 50 τριπλ νταμπλ. Μάλιστα, ο 23χρονος γκαρντ έγινε ο δεύτερος πιο... γρήγορος παίκτης που έφτασε στο συγκεκριμένο επίτευγμα πίσω από τον Όσκαρ Ρόμπερτσον, τόσο ως προς την ηλικία (23 ετών και 263 ημερών) όσο και ως προς τον αριθμό των αγώνων που χρειάστηκε (278 παιχνίδια). Ο θρυλικός "Big O" πέτυχε το 50ό τριπλ νταμπλ της καριέρας του σε ηλικία 23 ετών και 42 ημερών και στον 111ο αγώνα του στο NBA.

Συνοπτικά, στους αγώνες για το ΝΒΑ που διεξήχθησαν τα ξημερώματα, σημειώθηκαν τα αποτελέσματα:

Ουάσινγκτον-Μαϊάμι: 107-106 (παράταση)

Κλίβελαντ-Σάρλοτ: 132-122 (2 παρατάσεις)

Φιλαδέλφεια-Μιλγουόκι: 110-102

Σικάγο-Ορλάντο: 107-108

Χιούστον-Ιντιάνα: 91-99

Μέμφις-Οκλαχόμα Σίτι: 121-110

Ντάλας-Ντένβερ: 127-99

Νέα Ορλεάνη-Βοστώνη: 109-117

Γιούτα-Φοίνιξ: 134-133

Γκόλντεν Στέιτ-Νέα Υόρκη: 111-101

Λ.Α. Λέικερς-Ντιτρόιτ: 128-121