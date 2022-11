Αθλητικά

Μουντιάλ 2022 - ΑΕΚ: Πόσα λεφτά θα εισπράξει από τους “μουντιαλικούς” παίκτες της

Πως και πόσα λεφτά θα πάρει η Ένωση, από την συμμετοχή παικτών της σε εθνικές ομάδες που συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του Κατάρ.

Πέντε ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ συμμετέχουν στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου που αρχίζει την Κυριακή (20/11) στο Κατάρ. Ο σύλλογος θα ωφεληθεί από την παρουσία τους και οικονομικά, αφού θα αποζημιωθεί από το πρόγραμμα Club Benefits της FIFA που προβλέπει πληρωμές για κάθε ημέρα παραμονής του ποδοσφαιριστή με την εθνική ομάδα, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου της επίσημης προετοιμασίας.

Έτσι, η Ένωση θα έχει εγγυημένα έσοδα τουλάχιστον για 18 ημέρες, όσο διαρκεί η φάση των ομίλων, που αφορούν τους εξής:

Μιλάντ Μοχαμαντί και Εχσάν Χατζισαφί - ΙΡΑΝ

πρώτος αγώνας στη φάση ομίλων 21/11, τελευταίος 29/11

Ορμπελίν Πινέδα - ΜΕΞΙΚΟ

πρώτος αγώνας στη φάση ομίλων 22/11, τελευταίος 30/11

Ντομαγκόι Βίντα - ΚΡΟΑΤΙΑ

πρώτος αγώνας στη φάση ομίλων 23/11, τελευταίος 1/12

Νταμιάν Σιμάνσκι - ΠΟΛΩΝΙΑ

πρώτος αγώνας στη φάση ομίλων 22/11, τελευταίος 30/11

Πώς υπολογίζονται τα έσοδα από το Club Benefits Programme

Όπως και το 2018, έτσι και στην εφετινή διοργάνωση, η FIFA θα μοιράσει 209.000.000 δολάρια στους δικαιούχους συλλόγους. Το ποσό αυτό διαιρείται με το σύνολο των ημερών που θα παραμείνουν όλοι οι ποδοσφαιριστές στο Κατάρ, συν την επίσημη προετοιμασία που, λόγω της χειμερινής διεξαγωγής της διοργάνωσης, περιορίστηκε σε μία εβδομάδα. Έτσι, το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε ποδοσφαιριστή ανέρχεται σε περίπου 9.000 δολάρια ΗΠΑ ημερησίως και υπολογίζεται από την έναρξη της προετοιμασίας έως την επομένη του τελευταίου αγώνα της ομάδας του στο Κατάρ.

Ένα παράδειγμα:

Έστω ότι η Κροατία φτάνει ξανά στον τελικό της διοργάνωσης, όπως και το 2018. Η αποζημίωση για κάθε έναν από τους 26 ποδοσφαιριστές της ανέρχεται σε 324.000 δολάρια, αφού η προετοιμασία άρχισε στις 14 Νοεμβρίου και η επομένη του τελικού είναι η 19η Δεκεμβρίου. Άρα πρόκειται για ένα διάστημα 36 ημερών που πολλαπλασιάζεται επί 9.000 δολάρια την ημέρα.

Ωστόσο, η ΑΕΚ δεν δικαιούται το σύνολο του το ποσού για τον Ντομαγκόι Βίντα. Μέχρι το 2018 που το Μουντιάλ διεξαγόταν καλοκαίρι, η νομοθεσία προέβλεπε αποζημίωση στα club που αγωνιζόταν ο παίκτης στις δύο σεζόν πριν από τη διοργάνωση. Για παράδειγμα στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ρωσίας το 2018, χρήματα πήραν οι ομάδες που «κατείχαν» ποδοσφαιριστές τη σεζόν 2016/17 και τη σεζόν 2017/18. Τώρα, παραμένει άγνωστο τι ακριβώς θα γίνει, αφού η FIFA δεν έχει εκδώσει διευκρινιστική ανακοίνωση, όπως είχε κάνει το 2018, με παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο διανέμονται τα χρήματα.

Το παράδειγμα του 2018:

Σε επεξηγηματικό video για το πρόγραμμα Clubs Benefit της FIFA του 2018, αναφέρεται ως παράδειγμα ο Αντόνιο Ρούντιγκερ. Ο σέντερ μπακ της εθνικής Γερμανίας αγωνιζόταν τη σεζόν 2016/17 στη Ρόμα και τη σεζόν 2017/18 στην Τσέλσι. Το σύνολο της αποζημίωσής του ανήλθε στις 246.000 δολάρια, εκ των οποίων η Ρόμα πήρε 82.000 (δηλαδή το 1/3) και η Τσέλσι 164.000 (τα 2/3). Το ποσό είναι τόσο υψηλό, γιατί η προετοιμασία των εθνικών διήρκεσε πολύ περισσότερο. Έτσι, παρότι η «μάνσαφτ» αποκλείστηκε από την πρώτη φάση, το ποσό ξεπέρασε τις 240.000 δολάρια. Αντίθετα, ενόψει της διοργάνωσης του Κατάρ, οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές αποδεσμεύτηκαν από τους συλλόγους τους μόλις έξι ημέρες πριν από την έναρξη της διοργάνωσης, άρα η μίνιμουμ αποζημίωση αφορά διάστημα 18-19 ημερών.

Πόσα θα εισπράξει η ΑΕΚ;

Με βάση όλα τα παραπάνω, η χειμερινή διεξαγωγή του Παγκοσμίου Κυπέλλου επηρεάζει άμεσα την ΑΕΚ, η οποία απέκτησε δύο «μουντιάλικούς» παίκτες το καλοκαίρι: τον Ντομαγκόι Βίντα και τον Ορμπελίν Πινέδα.

Είναι δεδομένο ότι ο σύλλογος δεν πρόκειται να εισπράξει το σύνολο των 9.000 δολαρίων ημερησίως για τους τέσσερις από τους πέντε άσους που θα ταξιδέψουν στο Κατάρ. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, να πάρει μόνο το 1/3 για τους Πινέδα και Βίντα, που μέχρι το καλοκαίρι ανήκαν στη Θέλτα και τη Φενέρμπαχτσε, αντίστοιχα. Για τους Μοχαμαντί, Χατζισαφί που αποκτήθηκαν το καλοκαίρι του 2021 η Ένωση θα πάρει τουλάχιστον τα 2/3, ενώ για τον Νταμιάν Σιμάνσκι, ο οποίος αφίχθη στα Σπάτα τον Ιανουάριο του 2020, το πιθανότερο είναι να καρπωθεί το σύνολο της αποζημίωσης. Στον αντίποδα, είναι βέβαιο ότι η Ένωση αναμένει χρήματα και για τον Καρίμ Ανσαριφάρντ (Ιράν), ο οποίος της ανήκε επί δύο χρόνια και αποχώρησε το καλοκαίρι για την Ομόνοια.

Για όλες αυτές τις «διχογνωμίες» η FIFA έχει για πρώτη φορά δημιουργήσει ειδική πλατφόρμα με την επωνυμία «Professional Football Landscape platform», στην οποία οι πάνω από 400 σύλλογοι που αναμένεται να επωφεληθούν, θα εισάγουν αναλυτικά τα στοιχεία και η αποζημίωση θα εκδίδεται αυτόματα.

Πρόχειρους υπολογισμούς είναι δύσκολο να κάνουμε, αλλά ένα πολύ καλό ποσό που θα μπορούσε να καρπωθεί η ΑΕΚ -ανάλογα ασφαλώς με την πορεία των τεσσάρων εθνικών ομάδων που εμπλέκονται- είναι οι 900.000 δολάρια, που με την τρέχουσα ισοτιμία είναι το ίδιο και σε ευρώ. Στη χειρότερη περίπτωση, πάντως, δεν πρόκειται να πέσει κάτω από τις 650.000, αν αθροίσουμε το σύνολο του Σιμάνσκι (180.000), τα 2/3 των Ιρανών (240.000), το 1/3 από τους Βίντα, Πινέδα (60.000+60.000) αλλά και κάποιο αξιοσέβαστο ποσοστό (120.000) από τον Καρίμ Ανσαριφάρντ.

Σε περίπτωση που το Ιράν με το... τριπλό ενδιαφέρον της ΑΕΚ, προχωρήσει στη «νοκ άουτ» φάση, προστίθενται άλλες 60.000 για κάθε παίκτη! Αυτό το ενδεχόμενο, όμως, συγκεντρώνει και τις λιγότερες πιθανότητες σε σύγκριση με τις υπόλοιπες εθνικές ομάδες που «απασχολούν» παίκτες του Ματίας Αλμέιδα. Ωστόσο, οι υπολογισμοί αυτοί αφορούν ποσά προ φόρων, όπως διευκρινίζεται από τη FIFA, άρα τα καθαρά έσοδα θα είναι λιγότερα.

