Κηφισιά: Θύμα ληστείας πρώην αντιδήμαρχος - Κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο σπίτι του

Νύχτα τρόμου για τον πρώην αντιδήμαρχο Κηφισιάς και την οικογένειά του, που ήρθαν αντιμέτωποι με τους ληστές.

Θύμα ληστείας από τέσσερις κουκουλοφόρους έπεσε πρώην αντιδήμαρχος του Δήμου Κηφισιάς.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της περασμένης Δευτέρας 14 Νοεμβρίου, τέσσερις κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο σπίτι του, ενώ αμέσως μετά τον ακινητοποίησαν, όπως και δύο άλλα μέλη της οικογένειας καθώς και την οικογενειακή βοηθό.

Οι κακοποιοί, που παρέμειναν για περίπου μια ώρα στο σπίτι, ζήτησαν να τους ανοίξουν το χρηματοκιβώτιο, από το οποίο αφαίρεσαν κοσμήματα και χρήματα.

Στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή. Η ΕΛΑΣ διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

