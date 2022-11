Οικονομία

Βραχυχρόνιες μισθώσεις - Airbnb: “Σαφάρι” ελέγχων και βαριά πρόστιμα

Το σχέδιο του υπουργείου Οικονομκών. Στόχος να περιοριστεί η φοροδιαφυγή και να υψωθεί τείχος ασφαλείας απέναντι στον αθέμιτο ανταγωνισμό.



Τρόπους να περιοριστεί στο μέγιστο δυνατό η απόκρυψη εισοδημάτων που αποκτώνται μέσα από μακροχρόνιες μισθώσεις - τύπου Airbnb - αναζητούν στο υπουργείο Οικονομικών, με στόχο αφενός να περιορίσουν τη φοροδιαφυγή που "ανθεί" τα τελευταία χρόνια στον συγκεκριμένο τομέα και αφετέρου να υψωθεί τείχος ασφαλείας απέναντι στον αθέμιτο ανταγωνισμό που ταλανίζει τον κλάδο του τουρισμού και παράλληλα προκαλεί σωρεία διαμαρτυριών.

Στο υπουργείο Οικονομικών έχουν αποφασίσει να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα προκειμένου να περιορίσουν το φαινόμενα και παράλληλα, εφόσον κάτι τέτοιο απαιτηθεί, να ενισχυθεί το θεσμικό οπλοστάσιο με νέα νομοθετική παρέμβαση.

Επί του παρόντος εκείνο που έχει αποφασιστεί είναι να γίνουν φύλλο και φτερό όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσα από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Η ΑΑΔΕ ήδη "τρέχει" σειρά ηλεκτρονικών ελέγχων, ενώ γίνεται και μεγάλος αριθμός διασταυρώσεων σε φορολογικές δηλώσεις, στοιχεία από τις πλατφόρμες Airbnb και Booking.com αλλά και σε πιστωτικές κάρτες και τραπεζικούς λογαριασμούς, με έναν και μοναδικό στόχο: να αποκαλυφθούν κρυφά εισοδήματα.

Είναι κοινό μυστικό, εξάλλου, ότι είτε κάποιες από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις είναι υποτιμολογημένες, είτε δεν τιμολογούνται καθόλου, δημιουργώντας μία ακόμη εστία "μαύρου χρήματος". Παράλληλα, στο στόχαστρο βρίσκονται και οι ιδιοκτήτες ακινήτων που νοικιάζουν τα ακίνητά τους μέσω καταχωρίσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ.Facebook, Instagram).

Η αρχή για τους ελέγχους θα γίνει από την ΑΑΔΕ, με τους ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων τύπου Airbnb που δεν έχουν δηλώσει τον Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ) στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες βραχυχρόνιων μισθώσεων όπου γίνονται οι κρατήσεις των ακινήτων ή έχουν δηλώσει λανθασμένα στοιχεία για τα ακίνητά τους.

Αμέσως μετά θα ακολουθήσει φορολογικός έλεγχος στα εισοδήματα που έχουν δηλώσει οι ιδιοκτήτες ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης. Η ΑΑΔΕ θα διασταυρώσει τα στοιχεία που αποστέλλουν οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης με τα εισοδήματα που έχουν εμφανίσει οι φορολογούμενοι στις φορολογικές δηλώσεις και συγκεκριμένα στο έντυπο Ε2.

Έρχονται βαριά πρόστιμα

Στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί ότι τα ακίνητα είτε δεν έχουν δηλωθεί στο "Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής" είτε αναρτήθηκαν σε ψηφιακές πλατφόρμες χωρίς εμφανή αναγραφή του Αριθμού Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ) Βραχυχρόνιας Διαμονής ή του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ) ή του Μοναδικού Αριθμού Γνωστοποίησης (ΜΑΓ), τότε αποστέλλονται στις Δ.Ο.Υ. τα στοιχεία των ακινήτων και των διαχειριστών. Για τους φορο-παραβάτες η Εφορία θα "ράψει κουστούμι" έξτρα φόρων και προστίμων που φθάνουν τις 5.000 ευρώ.

Με τις ειδοποιήσεις που θα αποστείλει η ΑΑΔΕ θα ζητάει την άμεση συμμόρφωση των φορολογούμενων. Όσοι δεν προβούν στις απαραίτητες διορθώσεις, είτε δηλώνοντας τον ΑΜΑ ή διευθετώντας τυχόν λάθη και παραλείψεις στα στοιχεία των ακινήτων τους, εκτός από την επιβολή του προστίμου των 5.000 ευρώ, θα δουν το ακίνητό τους να διαγράφεται από τις ψηφιακές πλατφόρμες στις οποίες έχουν αναρτήσει και εκμεταλλεύονται τα ακίνητά τους.

Την ώρα που η ΑΑΔΕ σχεδιάζει φορολογικούς ελέγχους σε όσους εκμεταλλεύονται ακίνητα τύπου Airbnb, η ΠΟΜΙΔΑ μαζί με τον Σύνδεσμο Εταιρειών Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων Ελλάδος απέστειλαν επιστολή στον πρωθυπουργό και τους συναρμόδιους υπουργούς, στην οποία σημειώνουν ότι τα μέτρα που προωθούνται για νομοθέτηση κατά της βραχυχρόνιας μίσθωσης οδηγούν όχι σε ρύθμιση, αλλά σε πλήρη οικονομικό "στραγγαλισμό" των ιδιοκτητών ακινήτων, των διαχειριστών της, των υπαλλήλων και των οικογενειών τους αλλά και προμηθευτών, επιχειρηματιών, καταστηματαρχών και των τοπικών κοινωνιών της χώρας μας.

Ιδιοκτήτες ακινήτων και εκπρόσωποι των βραχυχρόνιων μισθώσεων ακινήτων ζητούν «να πραγματοποιηθεί διάλογος πριν είναι αργά, για μια ρύθμιση που δεν θα αποβλέπει μονομερώς στα συμφέροντα των ξενοδόχων αλλά στο γενικότερο συμφέρον της χώρας και της κοινωνίας της, ώστε να βγούμε όλοι κερδισμένοι, και πρώτα απ' όλα ο τουρισμός της χώρας μας».

Σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ:

Οι περιορισμοί στις διανυκτερεύσεις θα "χτυπήσουν" το τουριστικό προϊόν της χώρας και θα εξωθήσουν τους επιτυχημένους του χώρου στην παραοικονομία και τη φοροδιαφυγή.

Το δικαίωμα των δήμων να καθορίζουν ανώτατο ποσοστό κατοικιών για βραχυχρόνια μίσθωση θα μπορούσε να έχει λογική μόνον εαν συνυπολογίζονται και οι κενές κατοικίες.

Το δικαίωμα των γενικών συνελεύσεων των πολυκατοικιών να αποφασίζουν εαν θα επιτρέψουν τη βραχυχρόνια μίσθωση, όταν αυτή δεν απαγορεύεται από τον κανονισμό, θα μεταβάλει τις συνελεύσεις κυριολεκτικά σε "πυγμαχικά ρινγκ".

Τυχόν επιβολή ΦΠΑ θα "χτυπήσει" το προϊόν.

Οι δημοτικοί φόροι σε ένα ξεκάθαρο νομικό καθεστώς θα μπορούσαν να είναι δίκαιοι, αφού συζητηθεί το είδος και το ύψος τους.