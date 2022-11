Υγεία - Περιβάλλον

Αντιγριπικό Εμβόλιο: Προσφυγή ΠΙΣ στο ΣτΕ για την άρση συνταγογράφησης

Έντονες παραμένουν οι διαμαρτυρίες για την κατάργηση της υποχρεώσης συνταγογράφησης του εμβολίου έναντι τις γρίπης.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, που υπογράφει ο Πρόεδρος του, Αθανάσιος εξαδάκτυλος:

"καθίσταται σαφές ότι το ιατρικό σώμα δεν θα παρακολουθήσει άπραγο την προσπάθεια αντιποίησης του επαγγέλματος η οποία επιχειρείται με την απαξίωση του έργου του.

Η κατάργηση της συνταγογράφησης των εμβολίων θα ευνοήσει το εμπόριο κι όχι τη Δημόσια Υγεία. Όσοι φαντάζονται ότι έτσι θα αυξηθεί η εμβολιαστική κάλυψη εισηγούνται επικίνδυνες πρακτικές με βέβαιη αποτυχία. Όσοι εκ του νόμου υπηρετούμε την Υγεία των συμπολιτών μας, οφείλουμε να οδηγήσουμε την Πολιτεία στην καθιέρωση της υποχρεωτικής συνταγογράφησης για όλα τα φάρμακα και τα εμβόλια. Άλλωστε σε καμία Ιατρική και Φαρμακευτική Σχολή του κόσμου δεν διδάσκεται ότι η χορήγηση φαρμάκων επιτρέπεται χωρίς συνταγή γιατρού. Είναι αδιανόητο επιστημονικοί σύλλογοι του χώρου της Υγείας να εκφράζουν αντίθετη άποψη προκρίνοντας τον συνδικαλισμό έναντι της Επιστήμης.

Η αντίδραση των ιατρικών συλλόγων της χώρας εκφράζει το σύνολο του ιατρικού κόσμου σύμφωνα με τις επιταγές του λειτουργήματός μας και θα είναι ανυποχώρητη.

Είναι ντροπή για τη χώρα μας, την Ευρωπαϊκή Ημέρα για τη χρήση των Αντιβιοτικών, αντί να θεσμοθετείται η συνταγογράφηση όλων των φαρμάκων, να εξαγγέλλεται η αντιεπιστημονική άρση της για τα εμβόλια. Επιστημονική απαίτηση είναι η Υπουργική Απόφαση να αντικατασταθεί με τη θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής συνταγογράφησης για όλα τα φάρμακα.

Σε αντίθετη περίπτωση, «πριν στεγνώσει το μελάνι της προαναγγελθείσας ΥΑ, θα προσβληθεί στο ΣτΕ επ’ ωφελία των ασθενών μας και της δημόσιας Υγείας»".

ΠΦΣ: Οφείλουμε ΟΛΟΙ να συμβάλλουμε στην αύξηση της κάλυψης του αντιγριπικού εμβολιασμού της χώρας

Εν τω μεταξύ, σε ανακοίνωση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου αναφέρονται τα εξής:

«Ο ΙΣΑ καταγγέλλοντας την πρόθεση του Υπουργείου Υγείας να χορηγείται το αντιγριπικό εμβόλιο χωρίς συνταγή ιατρού, και αρνούμενος μάλιστα την διενέργεια αυτών στα ιδιωτικά φαρμακεία, επί της ουσίας καταργεί το Νόμο, καταργεί την λογική.

Ηθελημένα ο ΙΣΑ αγνοεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 160 παρ. 1 του Ν. 4600/2019 ο αδειούχος φαρμακοποιός νομίμως δύναται να προβαίνει στη διενέργεια αντιγριπικού εμβολιασμού στους πολίτες, ενώ κατόπιν με την υπ’ αριθμόν Γ5α/Γ.Π.οικ.49734/02.07.2019 απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίστηκαν οι όροι, προϋποθέσεις και η διαδικασία πιστοποίησης φαρμακοποιών για να διενεργούν αντιγριπικό εμβολιασμό, κι έκτοτε, χιλιάδες φαρμακοποιοί έχουν πιστοποιηθεί σχετικώς από Ιατρική Σχολή της χώρας.

Επίσης, ο ΙΣΑ ηθελημένα αγνοεί ότι σε όλη την Ευρώπη ο αντιγριπικός εμβολιασμός διενεργείται στα φαρμακεία.

Τέλος, ηθελημένα ο ΙΣΑ αγνοεί ότι επί σειρά ετών εκατομμύρια πολίτες εμβολιάζονται κάθε χρόνο στα φαρμακεία της χώρας μας για την εποχική γρίπη. Δεκάδες εκατομμύρια εμβόλια και πολλά εκατομμύρια αντιτετανικοί οροί έχουν χορηγηθεί στα φαρμακεία όλα αυτά τα χρόνια. Επίσης τα ανοικτά στο κοινό ιδιωτικά φαρμακεία επί 24ωρου βάσεως (σε κάθε περιοχή εφημερεύει ένα φαρμακείο) αποτελούν την πλέον προσβάσιμη Μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, καθώς λόγω του ρυθμισμένου ωραρίου αλλά και της ορθολογικής γεωγραφικής κατανομής τους, καλύπτουν σχεδόν όλη την Ελληνική επικράτεια.

Θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κανείς ως υποκριτική τη στάση αυτή του ΙΣΑ, αν δεν ήταν συγχρόνως και επικίνδυνη, καθώς επί της ουσίας προσπαθεί να αποτρέψει την διάθεση των αντιγριπικών εμβολίων στους ηλικιωμένους δικαιούχους, οι οποίοι ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου και έχουν απόλυτη ένδειξη εμβολιασμού κάθε χρόνο. Είναι βέβαιο ότι στάση αυτή του ΙΣΑ δυσχεραίνει την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού, πόσω μάλλον όταν από τα στοιχεία προκύπτει ότι είναι χαμηλή για την τρέχουσα περίοδο, σπέρνοντας αδικαιολόγητο φόβο στους πολίτες για την εμφάνιση δήθεν παρενεργειών από ένα εμβόλιο επιστημονικά τεκμηριωμένο βάσει μελετών και απολύτως ασφαλές.

Θα περίμενε κανείς ότι ο ΙΣΑ θα είχε διαφορετική πολιτική σε μία τόσο πιεστική συγκυρία, η οποία μας έχει διδάξει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι η συνεργασία των επιστημόνων υγείας είναι απολύτως απαραίτητη για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και της υγείας των πολιτών, που όλοι οφείλουμε να υπηρετούμε και να συνδράμουμε.

Οι Έλληνες φαρμακοποιοί έχουν αποδείξει πολλάκις και αποδεικνύουν σε καθημερινή βάση ότι τα φαρμακεία τους ενδυναμώνουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας ως Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, παρέχοντας φαρμακευτικές υπηρεσίες με υψηλή εξειδίκευση και αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα.

Καλούμε τον ΙΣΑ, να σταθεί, επιτέλους, στο ύψος των περιστάσεων, αναλογιζόμενος τις ευθύνες του απέναντι στην κοινωνία, μακριά από μικροσυντεχνιακής φύσεως αναχρονιστικές και αντιεπιστημονικές προσεγγίσεις και αντιλήψεις, και να συνδράμει στην προστασία του μείζονος κοινωνικού αγαθού της Δημόσιας Υγείας».

