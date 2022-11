Νέα Υόρκη: Φονική χιονοθύελλα “πάγωσε” τα πάντα (εικόνες)

Κόσμος

Ιστορική χιονοθύελλα πλήττει την Νέα Υόρκη. Μέσα σε ελάχιστες ώρες το ύψος του χιονιού έφτασε ακόμη και τα 2 μέτρα.



Με την πιο ισχυρή χιονοθύελλα των τελευταίων ετών βρίσκονται αντιμέτωποι οι κάτοικοι στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης. Μέσα σε ελάχιστες ώρες, το ύψος του χιονιού σε περιοχές στα δυτικά της αμερικανικής πολιτείας έφτασε ακόμη και τα 2 μέτρα.

Η κυκλοφορία παρέλυσε, οχήματα θάφτηκαν κάτω από το χιόνι, πτήσεις ακυρώθηκαν, ενώ σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού έχουν τεθεί οι αρχές, καθώς η κακοκαιρία απειλεί να καταστρέψει υποδομές και περιουσίες.

Μόνο στο Μπάφαλο, το τελευταίο 24ωρο έπεσε χιόνι, που αντιστοιχεί σε χιονόπτωση ενός μήνα.

Στην κομητεία Έρι, δυο κάτοικοι άφησαν την τελευταία τους πνοή ύστερα από καρδιακά επεισόδια την ώρα που προσπαθούσαν να καθαρίσουν το χιόνι έξω από τα σπίτια τους.

Οι κάτοικοι ετοιμάζονται για ένα ακόμη δύσκολο βράδυ καθώς η ζώνη του χιονιού αναμένεται να πλήξει με σφοδρότητα περιοχές που ήδη χτυπήθηκαν από την χιονοθύελλα.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα εκτιμάται πως θα εξασθενίσουν το πρωί της Κυριακής.

Το 2014 χιονοθύελλα που χτύπησε την ίδια περιοχή προκάλεσε την κατάρρευση στεγών, τον εγκλωβισμό εκατοντάδων οδηγών και άφησε πίσω της 20 νεκρούς.

