“Νεκροταφείο” λεωφορείων μια ανάσα από την Αθήνα (βίντεο)

Δεκάδες παροπλισμένα αστικά λεωφορεία του ΟΑΣΑ "αναπαύονται" στη Φυλή, συνθέτοντας ένα τεράστιο "νεκροταφείο" λαμαρίνων.

Παρά την προχωρημένη ηλικία τους και τα όποια μηχανικά τους προβλήματα, τα αστικά λεωφορεία του ΟΑΣΑ προσφέρουν ακούραστα τις υπηρεσίες τους στο αθηναϊκό επιβατικό κοινό, εκτελώντας δεκάδες δρομολόγια σε καθημερινή βάση.

Με δεδομένο, ωστόσο, ότι ο χρόνος είναι αμείλικτος, κάποια στιγμή τα λεωφορεία αδυνατούν να επιτελέσουν το σημαντικό έργο τους και έτσι απομακρύνονται από τους δρόμους, για να πραγματοποιήσουν το τελευταίο τους ταξίδι.

Ένα ταξίδι που δεν είναι τόσο μακρύ, μιας και αναπαύονται σε ένα αμαξοστάσιο -«νεκροταφείο» που βρίσκεται δίπλα στην Αττική Οδό και την Περιφερειακή Αιγάλεω στη Φυλή.



Εκεί καταλήγουν και βιώνουν την εγκατάλειψη όλα τα αστικά λεωφορεία που έχουν ηττηθεί από τις… βλάβες που τους προκάλεσε το γήρας και πλέον είναι ανήμπορα να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο επιβατικό κοινό. Υπολογίζεται ότι στο σημείο βρίσκονται πάνω από 700 εγκαταλελειμμένα λεωφορεία.

Το «νεκροταφείο» των αυτοκινήτων πρωταγωνιστεί στο νέο βίντεο της n.p. production στο Youtube, όπου φαίνονται τα λεωφορεία να είναι στοιχισμένα σαν στρατιώτες.

Από τα πλάνα φαίνεται ότι τα τζάμια πολλών λεωφορείων έχουν σπάσει, με τα λεωφορεία να έχουν πέσει – ενδεχομένως – θύματα λεηλασίας από συμμορίες.

Ο στόλος των αστικών λεωφορείων του ΟΑΣΑ (αλλά και του ΟΑΣΘ) θα ανανεωθεί μιας και «τρέχει» ο μεγάλος διαγωνισμός για την προμήθεια 650 αστικών λεωφορείων. Σε πρώτη φάση θα γίνει η προμήθεια 250 ηλεκτρικών λεωφορείων, τα περισσότερα εκ των οποίων προορίζονται για την Αθήνα.

Δείτε το βίντεο της n.p. production:

Πηγή: carandmotor.gr

