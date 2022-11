Πολιτική

Ανδρουλάκης: 120 δόσεις για τα χρέη των επιχειρήσεων σε εφορία και ΕΦΚΑ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέφερε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για τη ρύθμιση των χρεών των επιχειρήσεων προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ.



Είναι αναγκαίο να γίνει το ταμείο Ανάπτυξης εργαλείο με κίνητρα για την πράσινη μετάβαση, δήλωσε σήμερα, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης από το Άργος κατά την επίσκεψή του στην EXPO Πελοποννήσου στο πλαίσιο της περιοδείας που πραγματοποιεί στην πόλη.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέφερε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για τη ρύθμιση των χρεών των επιχειρήσεων προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ σε 120 δόσεις μαζί με τη θέσπιση κινήτρων για τους συνεπείς. Σε ότι αφορά στον πρωτογενή τομέα είπε ότι θα πρέπει να υπάρξει κάλυψη μέρους του κόστους των λιπασμάτων και των ζωοτροφών και επιστροφή του φόρου κατανάλωσης σύμφωνα με την κάθε παραγωγική μονάδα.

Ο κ. Ανδρουλάκης, στις 19:30 θα μιλήσει σε στελέχη και φίλους του κόμματος στο Εργατικό Κέντρο Άργους.

