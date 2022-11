Κοινωνία

“Κιβωτός του κόσμου”: Τι απαντά η διευθύντρια της δομής στον Βόλο για τις καταγγελίες

Σοκ έχουν προκαλέσει οι καταγγελίες για την «Κιβωτό του Κόσμου» και οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση για τις συνθήκες που επικρατούν στις δομές.

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της "Κιβωτού του Κόσμου", καθώς ο φάκελος με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα της προκαταρκτικής εξέτασης διαβιβάστηκαν από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι καταγγελίες αφορούν σε κακοποιητική, υποτιμητική συμπεριφορά απέναντι σε παιδιά φιλοξενούμενα, αλλά και περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης.

Στο πλαίσιο της έρευνας κατέθεσε, μεταξύ άλλων, ένας 19χρονος σήμερα άνδρας, ο οποίος μίλησε για στέλεχος της Κιβωτού που επέβλεπε δομή στην περιφέρεια.

Δύο εισαγγελικές έρευνες στον Βόλο

Παράλληλα, στον Βόλο είναι σε εξέλιξη δύο εισαγγελικές έρευνες σχετικά με την "Κιβωτό του Κόσμου". Εκτός από την γνωστή καταγγελία του 19χρονου, από την εισαγγελία γίνεται έρευνα για ξυλοδαρμό και κακοποίηση ανηλίκων σύμφωνα με την εφημερίδα Ταχυδρόμος. Αφορά ξυλοδαρμό κατά τριών παιδιών και είχε γίνει επώνυμα στον Βόλο. Οπως αναφέρει η εφημερίδα ο ξυλοδαρμός έγινε από πρόσωπο που ήρθε στον Βόλο από την Αθήνα.

Η καταγγελία του Χρόνη Χλίτσιου

Τον Αύγουστο ο αθλητής καταδύσεων, Χρόνης Χλίτσιος που εργάστηκε στην Κιβωτό και απομακρύνθηκε, κατήγγειλε ξυλοδαρμό τριών παιδιών στη δομή στο Διμήνι Βόλου. Ο ίδιος μίλησε στον ANT1 σημειώνοντας «εγώ επώνυμα πήγα στις αρχές και έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω. Είπα επώνυμα αυτά που έπρεπε να πω και όταν με καλέσουν οι αρχές θα τα ξαναπώ. Τώρα τα παιδιά έχουν το λόγο και οι αρχές να κάνουν την δουλειά τους».

Όπως είπε ο πατέρας Αντώνιος έγιναν ενέργειες ώστε να απομακρυνθεί το πρόσωπο σε βάρος του οποίου υπήρξε η καταγγελία.

Όπως υποστηρίζει ο κ. Χλίτσιος απολύθηκε από τη δομή την ημέρα που γνωστοποίησε στη διευθύντρια ότι είχε πρόθεση να κάνει την καταγγελία με τον πατέρα Αντώνιο να απαντά πως ήταν εριστικός εμπλέκοντάς τον σε περιστατικό κλοπής.

Διευθύντρια της δομής στο Βόλο: Είναι όλα δημοσιεύματα - εμείς συνεχίζουμε τη δουλειά μας όπως την κάναμε

Η διευθύντρια της δομής της «Κιβωτού» στον Βόλο ανέφερε μιλώντας στο Mega «δεν μπορώ να κάνω κάποια τοποθέτηση, γιατί κι εγώ η ίδια δεν έχω κάποια ενημέρωση. Δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση ούτε από την Εισαγγελία ούτε από την Αστυνομία. Ό, τι μαθαίνουμε το μαθαίνουμε από εσάς. Εμείς εδώ συνεχίζουμε και κάνουμε τη δουλειά μας κανονικά, όπως την κάναμε».

Σχετικά με την περίπτωση του κ. Χλίτσιου και τις αναφορές που είχε κάνει για κακοποίηση ανέφερε η διευθύντρια της δομής είπε πως «Βεβαίως (την γνωρίζω) απλά τώρα δεν μιλάμε για τον κ. Χλίτσιο. Μου αναφέρεστε σε κάποια άλλη περίπτωση. Δεν θέλω να κάνω κάποια δήλωση την δεδομένη χρονική στιγμή. Πρώτα μας ενδιαφέρουν άλλα πράγματα πιο σοβαρά και μετέπειτα θα γίνουν κάποιες άλλες δηλώσεις .Έφυγε, τελείωσε η συνεργασία μας. Στην περίπτωση του κ. Χλίτσιου ως δομή πράξαμε τα απαραίτητα. Από την αρχή μέχρι το τέλος»..

Η διευθύντρια σημείωσε, ακόμη, πως «καταλάβετε κι εμάς, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Να έχουμε να διαχειριστούμε τα παιδιά, τα οποία μας ρωτάνε «Τι γίνεται;». Είμαστε εδώ πέρα πόσα χρόνια και μεγαλώνουμε αυτά τα παιδιά. Δεν μπορείτε να ξέρετε τι βιώνουμε εμείς καθημερινά».

Καταλήγοντας ξεκαθάρισε πως«είναι όλα δημοσιεύματα. Δεν έχει καλέσει κάποιος από την Αστυνομία, από την Εισαγγελία, κάποιος. Δεν έχει συμβεί αυτό το πράγμα».

Η κα Καραβοσιάνη τόνισε ότι «μια φορά είχε υποπέσει στην αντίληψή μας κάτι, το οποίο έγινε η καταγγελία εδώ στο γραφείο και αμέσως κάναμε όλες τις απαιτούμενες κινήσεις, ενημερώσαμε την Εισαγγελία, έγινε από μέσα διερεύνηση. Σε ερώτηση για το εάν απομακρύνθηκε αυτός ο άνθρωπος που καταγγέλθηκε για κακοποίηση απάντησε ότι «βεβαίως, αυτό γνωρίζουμε. Γιατί δεν ήταν από το παράρτημά μας εδώ στον Βόλο. Και η ενημέρωσή μας ήταν ότι απομακρύνθηκε από τη θέση του ως παιδαγωγός που ήταν».

Η ίδια συμπλήρωσε ότι «το περιστατικό έγινε εδώ στον Βόλο. Έγινε η διερεύνηση εδώ, πήγαμε στην Αστυνομία, τα παιδιά. Όλοι περάσαμε από καταθέσεις. Κανείς δεν απέκρυψε το γεγονός. Δεν μπορεί να μας κατηγορήσει κανείς γι’ αυτό γιατί μια φορά έγινε και αμέσως κινήσαμε όλες τις διαδικασίες».

