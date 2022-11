Κοινωνία

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Αιγάλεω

Αναλυτικά οι δρόμοι που θα κλείσουν στο Αιγάλεω, λόγω του αγώνα "Γύρος Αιγάλεω 2022".

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή στο οδικό δίκτυο του δήμου Αιγάλεω λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου με την επωνυμία «Γύρος Αιγάλεω 2022».

Ειδικότερα από τις 07.30΄ έως τις 11.30΄ θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις παρακάτω οδούς:

Ιερά Οδός, στο τμήμα της από την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου έως την οδό Μυριοφύτου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Κηφισού.

Ιερά Οδός, στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας προς Λ. Αθηνών, στο τμήμα της από την οδό Νικ. Πλαστήρα έως την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου.

Μυριοφύτου, στο τμήμα της από τη Λ. Θηβών έως την οδό Π. Καβάλας.

Π. Καβάλας, στο τμήμα της από την οδό Μυριοφύτου έως την οδό Αναγεννήσεως.

Αναγεννήσεως, στο τμήμα της από την οδό Παλαιάς Καβάλας έως την οδό Πελοποννήσου.

Πελοποννήσου, στο τμήμα της από την οδό Αναγεννήσεως έως την οδό Κοζάνης.

Κοζάνης, στο τμήμα της από την οδό Πελοποννήσου έως την οδό Αγ. Νεκταρίου.

Αγ. Νεκταρίου, στο τμήμα της από την οδό Κοζάνης έως την οδό Αγ. Σπυρίδωνος.

Αγ. Σπυρίδωνος, στο τμήμα της από την οδό Αγ. Νεκταρίου έως την οδό Δημητσάνας.

Δημητσάνας, στο τμήμα της από την οδό Αγ. Σπυρίδωνος έως την οδό Εδέσσης στο ρεύμα προς την οδό Εδέσσης.

Κορυτσάς, στο τμήμα της από την οδό Εδέσσης έως την Ιερά Οδό.

Σαλαμίνος, στο τμήμα της από την Ιερά Οδό έως την οδό Αγίας Βαρβάρας

Αγίας Βαρβάρας, στο τμήμα της από την οδό Σαλαμίνος έως την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου.

Διοβουνιώτου, στο τμήμα της από την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου έως την οδό Ιερολοχιτών.

Ιερολοχιτών, στο τμήμα της από την οδό Διοβουνιώτου έως την οδό Κεφαλληνίας.

Κεφαλληνίας, στο τμήμα της από την οδό Ιερολοχιτών έως την οδό Κ. Βάρναλη.

Κ. Βάρναλη, στο τμήμα της από την οδό Κεφαλληνίας έως τη Λ. Θηβών.

Θεσσαλονίκης, στο τμήμα της από τη Λ. Θηβών έως την οδό Στεφ. Σαράφη.

Στεφ. Σαράφη, στο τμήμα της από την οδό Θεσσαλονίκης έως την Ιερά Οδό.

Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους από τις παραπάνω οδούς κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

