Κοινωνία

Μαρέβα Μητσοτάκη: Το μήνυμα που έστειλε για την Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Παιδιών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει η κ. Μαρέβα Μητσοτάκη σε ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Παιδικής Κακοποίησης.

Το δικό της μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Κακοποίησης των Παιδιών έστειλε με ανάρτησή της στο Instagram η Μαρέβα Μητσοτάκη.

Όπως γράφει η κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη, «η σιωπή επιτέλους σπάει. Το οργανωμένο κράτος οφείλει να προσαρμόσει ανάλογα τις δράσεις του».

Αναλυτικά η ανάρτηση της κυρίας Μαρέβας Μητσοτάκη:

«Η Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Παιδιών πολιορκείται, φέτος, στη χώρα μας από καταγγελίες και αποκαλύψεις που συγκλονίζουν. Η σιωπή επιτέλους σπάει. Η Πολιτεία κινητοποιείται. Δράματα που άλλοτε έμεναν στα σκοτεινά υπόγεια της κοινωνίας τώρα έρχονται στο φως της Δικαιοσύνης.

Το οργανωμένο κράτος οφείλει να προσαρμόσει ανάλογα τις δράσεις του. Στον τομέα της πρόληψης, σε εκείνον της τιμωρίας των ενόχων, αλλά κυρίως στο πεδίο της προστασίας των παιδιών που συχνά γίνονται θύματα για δεύτερη φορά.

Μερίδιο, όμως, στην προσπάθεια αυτή έχει και η κοινωνία. Αναβαθμίζοντας ο κάθε πολίτης τον ρόλο της οικογένειας. Μεγαλώνοντας με αλήθεια και αγάπη τα παιδιά μας. Αγρυπνώντας στον κύκλο μας. Και αντιμετωπίζοντας το κάθε κορίτσι και αγόρι γύρω μας, σαν δικό μας. Γιατί δικά μας παιδιά είναι όλα τα παιδιά της χώρας».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mareva Grabowski-Mitsotaki (@marevagrabowskimitsotaki)

Ειδήσεις σήμερα:

“Κιβωτός του κόσμου”: Τι απαντά η διευθύντρια της δομής στον Βόλο για τις καταγγελίες

Αδελφοκτονία στην Άρτα: Ο άγριος τσακωμός κατέληξε σε τραγωδία

Κηφισιά: Θύμα ληστείας πρώην αντιδήμαρχος - Κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο σπίτι του