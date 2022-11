Κοινωνία

Πύλος: Επιχείρηση διάσωσης 94 μεταναστών από ιστιοφόρο

Τι ακριβώς συνέβη. Αναλυτικά η ανακοίνωση του Λιμενικού.

Συναγερμός σήμανε το πρωί στις λιμενικές αρχές καθώς σκάφος με μετανάστες, ζήτησε βοήθεια στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Πύλου και άμεσα δεσμεύτηκαν τρία παραπλέοντα πλοία για παροχή συνδρομής.

Ένα από τας τρία πλοία, το ”LAURA BASSI” σημαίας Ιταλίας, περισυνέλλεξε τους 94 μετανάστες που επέβαιναν στο πλοίο.

Είναι όλοι καλά στην υγεία τους και μεταφέρονται στο λιμάνι της Καλαμάτας.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Λιμενικού

«Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αλλοδαπών βρίσκεται σε εξέλιξη στη θαλάσσια περιοχή περί τα 55 ν. μ. δυτικά Πύλου υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.).

Ειδικότερα, Ι/Φ σκάφος (α.λ.σ.) που βρισκόταν σε δυσχερή θέση με ικανό αριθμό αλλοδαπών επιβαινόντων, στην ανωτέρω θαλάσσια περιοχή, εντός ελληνικής περιοχής ευθύνης έρευνας και διάσωσης, αιτήθηκε συνδρομή από το Ε.Κ.Σ.Ε.Δ., πρωινές ώρες σήμερα.

Άμεσα δεσμεύτηκαν τρία (03) παραπλέοντα πλοία για παροχή συνδρομής στο εν λόγω σκάφος, ένα εκ των οποίων, το ”LAURA BASSI” σημαίας Ιταλίας, έχει περισυλλέξει τους επιβαίνοντες του ανωτέρω Ι/Φ σκάφους, στο σύνολο ενενήντα τέσσερα (94) άτομα, όλοι καλά στην υγεία τους και κατευθύνεται στον λιμένα Καλαμάτας. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην ανωτέρω θαλάσσια περιοχή είναι άνεμοι νότιοι 6 BF».

