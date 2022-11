Κόσμος

Λαβρόφ: Η Πολωνία του απαγόρευσε την είσοδο στη χώρα

«Η απόφαση αυτή είναι προκλητική και δεν έχει προηγούμενο», ανέφερε σε ανακοίνωση η ρωσική διπλωματία.



Η Ρωσία κατήγγειλε σήμερα μια «προκλητική» όπως τη χαρακτήρισε απόφαση της Βαρσοβίας, μετά την άρνηση της Πολωνίας να επιτρέψει την είσοδο στο έδαφός της του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ για μια σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών του ΟΑΣΕ.

«Η απόφαση της Πολωνίας (...) είναι προκλητική και δεν έχει προηγούμενο», ανέφερε σε μια ανακοίνωση η ρωσική διπλωματία.

«Η Βαρσοβία όχι μόνο δυσφημίσθηκε με αυτόν τον τρόπο, αλλά επέφερε και ένα ανεπανόρθωτο πλήγμα στο κύρος ολόκληρου του Οργανισμού» για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, αναφέρει η ανακοίνωση του ρωσικού ΥΠΕΞ.

Η Πολωνία, που διοργανώνει στις αρχές Δεκεμβρίου την υπουργική σύνοδο του ΟΑΣΕ, ανακοίνωσε χθες ότι αρνήθηκε την είσοδο του Λαβρόφ στο έδαφός της.

«Αναμένουμε από τη Ρωσική Ομοσπονδία να επιλέγει τα μέλη της αντιπροσωπείας της σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή της εκ περιτροπής προεδρίας του οργανισμού, που ασκεί φέτος η Βαρσοβία.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, η ρωσική αντιπροσωπεία δεν πρέπει να «περιλαμβάνει άτομα σε βάρος των οποίων έχουν επιβληθεί κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση» μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου, περιλαμβανομένου του Λαβρόφ.

«Είμαστε βέβαιοι πως όλοι οι λογικοί πολιτικοί μοιράζονται την άποψη της ρωσικής πλευράς ότι τέτοιες ενέργειες είναι απαράδεκτες», ανέφερε η ρωσική διπλωματία. «Αυτές οι ολέθριες αποφάσεις των Πολωνών (...) σπρώχνουν τον ΟΑΣΕ στην άβυσσο», ανέφερε, κατηγορώντας τον ΟΑΣΕ ότι μετατρέπεται σε «πεδίο» για «αντιρωσικές ασκήσεις».

Η σύνοδος των 57 υπουργών Εξωτερικών του ΟΑΣΕ θα διεξαχθεί την 1η και 2α Δεκεμβρίου στο Λοτζ, μια πόλη στην κεντρική Πολωνία.

Της ρωσικής αντιπροσωπείας θα ηγηθεί ο Ρώσος πρεσβευτής στον ΟΑΣΕ, Αλεξάντρ Λουκασέβιτς, σύμφωνα με τη Μόσχα.

Από την ίδρυσή του το 1975 στην καρδιά του Ψυχρού Πολέμου για την προώθηση του διαλόγου Αναταολής-Δύσης, ο ΟΑΣΕ εδρεύει στη Βιέννη, στην Αυστρία.

Η ετήσια υπουργική σύνοδος του ΟΑΣΕ, στην οποία μετέχει συνήθως ο Λαβρόφ, είναι το κεντρικό όργανο αυτού του διεθνούς οργανισμού, που είναι αρμόδιο για τις αποφάσεις του.

Είναι η ευκαιρία για τους υπουργούς Εξωτερικών να εξετάσουν την εργασία του ΟΑΣΕ σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς του.

