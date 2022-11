Αθλητικά

Το Περιστέρι νίκησε τον Άρη

Πραγματικό ντέρμπι που κρίθηκε στα τελευταία λεπτά ο αγώνας Περιστερίου – Άρη.

Με λέι απ του 33χρονου Κροάτη σέντερ Μίρο Μπίλαν, δύο δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε της αναμέτρησης, το Περιστέρι πήρε τεράστια νίκη επί του Άρη με 92-90 στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», στο εναρκτήριο ματς της 6ης αγωνιστικής της Basket League.

Τα δεκάλεπτα: 23-21, 53-44 (ημ.), 71-72, 92-90

Το παιχνίδι ήταν πραγματικό ντέρμπι στη μεγαλύτερη διάρκειά του, ανάμεσα σε δύο ομάδες που προέρχονταν από δύο σερί νίκες και συνολικά τρεις στις πέντε πρώτες αγωνιστικές.

Στο φινάλε, εκείνη που χαμογέλασε ήταν αυτή του Βασίλη Σπανούλη με το καλάθι του Μπίλαν μετά το άστοχο λέι απ του Μωραΐτη και, πλέον, οι Περιστεριώτες μετρούν τρεις συνεχόμενες νίκες και 4 στο πρωτάθλημα σε 6 αγώνες.

Συγκλονιστικός ήταν για τους Θεσσαλονικείς ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο οποίος έκανε το «ματς της ζωής» του με 38 πόντους, 27 εκ των οποίων με τρίποντα (9/15)! Από τους νικητές ξεχώρισε ο Μάρκους Ντένμον, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 23 πόντους.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πουρσανίδης, Σταματόπουλος, Μπακάλης

Οι συνθέσεις:

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Σπανούλης): Μπίλαν 13, Μωραΐτης 12 (3), Ραντάνοβ, Πουλιανίτης 8 (2), Ντένμον 23 (3), Τζούστον 10, Αγραβάνης 14, Κασελάκης 12 (2).

ΑΡΗΣ (Γιάννης Καστρίτης): Χόρκλερ 5 (1), Γκούντγουϊν 1, Τολιόπουλος 38 (9), Νότε 10 (2), Νετζήπογλου 4 (1), Σανόγκο 10 (1), Μήτρου-Λονγκ 12 (2), Σχίζας, Καββαδάς 10, Πακ

